В Киеве пикетировали телеканал "НАШ", требуя его закрытия

У здания телеканала "НАШ" на улице Жилянской в Киеве прошел митинг с требованием закрытия телеканала.

В четверг днем у здания телеканала собралось несколько десятков активистов. Организаторами акции выступили националистические организации "Основа будущего" (крыло "С14"), "СОКОЛ", "Правый сектор", "Союз ветеранов войны с Россией".

В анонсе акции на странице в соцсети Фейсбук националисты отметили, что власть не заметила всех агентов влияния Кремля. "Призываем всех патриотов остановить агрессию России в информационном пространстве и заставить замолчать вражескую пропаганду навсегда. Все под мураевський телеканал "Наш"! Закроем вместе рупор ордынского Кремля".

В ходе акции между представителями телеканала и участниками акции произошла перепалка. Также произошла незначительная потасовка между активистами и правоохранителями.

По состоянию на 15.30 четверга акция завершилась и активисты покинули территорию перед телеканалом.