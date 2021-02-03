Телеком

10:15 03.02.2021

Телеканалы 112, ZIK и NewsOne будут работать на платформе YouTube

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Телеканалы 112, ZIK и NewsOne будут работать на платформе YouTube

Три телеканала - "112 Украина", ZIK и NewsOne - намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

"Медиахолдинг расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ. После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube", - сообщается на сайте "112 Украина" (это сообщение продублировано  на сайтах двух других телеканалов).

Ранее в NewsOne сообщили, что павильон киностудии Довженко, откуда вещают телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, против которых 2 февраля президент Зеленский ввел санкции, заблокирован охраной.

"На территорию киностудии не пускали, в частности, нардепа Татьяну Плачкову. По ее словам, охранник, который блокировал ей проезд, сказал, что делает это по некоему указанию никого не пропускать. В итоге, Татьяна Плачкова все же попала в эфирную студию", - сообщается на сайте телеканала.

По состоянию на 8:45 утра среды все сайты телеканалов, попавших под санкции, работают нормально, контент обновляется в соответствии со стандартным режимом работы телеканалов.

Как сообщалось, телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать и быть в эфире.

Ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Теги: #телеканалы #youtube
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