Сергей Токарев: Большинство участниц STEM is FEM выбирают IT и медицину для обучения

Благотворительный образовательный проект STEM is FEM сделал срез деятельности за полтора года существования: как повлияло на девушек участие в бесплатных обучающих мероприятиях? Об этом рассказал инициатор STEM is FEM, инвестор Reface и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

По его словам, в активе проекта уже 8 полноценных учебных модулей по STEM-специальностям, множество мастер-классов и вебинаров. А участие в мероприятиях приняли сотни старшеклассниц со всей Украины.

Организаторы STEM is FEM опросили экс-участниц о том, как образовательные мероприятия повлияли на их мировоззрение.

«Подавляющее большинство девушек, которые уже закончили школу и поступили в вузы, выбрали STEM-факультеты. Это 88%. Большинство из них выбрали для себя сферу IT, биологию и медицину. Из тех девушек, которые еще учатся в средних учебных заведениях, 71% планируют выбрать для себя STEM-специальность. Самыми популярными являются компьютерные науки, в них заинтересован 21% респонденток», – рассказывает Сергей Токарев.

89% респонденток ответили, что участие в проекте существенно повлияло на их выбор будущей профессии. Треть девушек получили убедительные доказательства в пользу своего выбора, по четверти – лучше поняли, кем именно хотят стать в выбранной области и заинтересовалась новой специальностью, а 8% даже в корне изменили свое решение относительно выбранной профессии.

Больше всего на девушек влияли мотивационные выступления успешных женщин из разных сфер и профильные лекции от спикерок, которые представляли определенную STEM-отрасль на модулях. Также важной составляющей оказались практические задачи. При их выполнении, рассказали респондентки, они почувствовали, что это именно та деятельность, которой они предпочитают заниматься в жизни.

На вопрос, какие темы вы бы выбрали для следующих модулей, девушки ответили так: космос - 19%, IT-15%, по 9% веб-дизайн и биотехнологии, 8% – экономика и финансы.

Организаторы отметили, что большинство из желаемых тем, а именно IT, космос, фармпромышленность и финансы, уже есть в расписании модулей на этот год.