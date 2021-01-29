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09:40 29.01.2021

Минздрав в 10 раз увеличил предельные нормы излучения радиооборудования, за 3 года планируется гармонизировать нормы с ЕС и США - Минцифры

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Минздрав в 10 раз увеличил предельные нормы излучения радиооборудования, за 3 года планируется гармонизировать нормы с ЕС и США - Минцифры

Министерство здравоохранения Украины приказом увеличило максимально допустимый уровень электромагнитного излучения (ЭМИ) с 10 мкВт/кв. см до 100 мкВт/кв. см, отмечается в сообщении на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно сообщению, в сотрудничестве с Минцифрой, Минздрав издал приказ "Об утверждении изменений в Государственные санитарные нормы и правила защиты населения от влияния электромагнитных излучений", предусматривающие увеличение максимально допустимого уровня ЭМИ с 10 мкВт/кв. см до 100 мкВт/кв. см.

Повышенные нормы, по мнению Минцифры, позволят увеличить мощность существующих станций, что в свою очередь улучшит уровень сигнала на территории, где уже есть покрытие; увеличит радиус действия базовых станций; позволит операторам добавить на существующих локациях новые диапазоны, что повысит качество связи и даст возможность применять новые технологии.

"Нынешние нормы все еще далеки от тех, что есть в большинстве стран Европы или Америки, однако процесс консультаций по их повышению длился почти год. Надеюсь, что за три года мы сможем гармонизировать правила игры с развитыми странами", - заявил заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест.

В Минцифры подчеркнули, что излучение базовых станций является безопасным для здоровья.

Как сообщалось, Кабмин в июле 2020 года поручил Минздраву привести предельные нормы излучения в соответствие с нормами Евросоюза, увеличив максимальный уровень электромагнитного излучения (ЭМИ) с 10 мкВт/кв. см до 100 мкВт/кв. см.

Согласно рекомендации Совета Европы 1999/519/ЕС, предельно допустимая мощность излучения была установлена на уровне 450 мкВт/кв. см для диапазона частот 900МГц и 900 мкВт/кв. см для 1800МГц.

В мае 2017 года Минздрав Украины подписал приказ о внесении изменений в санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных излучений в четыре раза — с 2,5 до 10 мкВт/кв см, отреагировав на соответствующее распоряжение Кабмина.

Теги: #минцифры #эми #излучение #минздрав
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