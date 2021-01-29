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09:36 29.01.2021

Rozetka отказалась от ведения русскоязычных каналов на YouTube

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Rozetka отказалась от ведения русскоязычных каналов на YouTube

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) решил отказаться от ведения русскоязычных каналов на YouTube, написал основатель и совладелец компании "Розетка.Уа" Владислав Чечеткин а своей странице в Facebook вечером 28 января.

"Сегодня у нас важный день. Ведь отныне все девять каналов Rozetka на YouTube заговорят на украинском. У нас 1,22 млн подписчиков на главном русскоязычном канале. Но это нас не останавливает. Вместо него уже создан новый канал", - подчеркнул он.

Чечеткин также отметил, что Rozetka видит своей задачей развитие украиноязычного контента.

Как сообщалось, ранее Rozetka запустила собственную марку техники RZTK.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс.

Теги: #контент #язык #rozetka
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