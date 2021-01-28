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17:06 28.01.2021

Минцифры и фонд QPDigital будут развивать AI, Blockchain и GameDev в Украине

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Минцифры и фонд QPDigital будут развивать AI, Blockchain и GameDev в Украине

Министерство цифровой трансформации Украины и венчурный фонд QPDigital подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству по развитию в Украине передовых направлений IT-деятельности: искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI), блокчейна и создания игр (Game Development, GameDev).

Соответствующий Меморандум подписали заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам развития IT Александр Борняков и директор QP Digital Денис Вальвачев в Киеве в четверг.

Документом предусматривается сотрудничество по следующим направлениям:

- содействие развитию образования и науки в сфере IT;

- стимулирование экономики путем развития IT-индустрии в Украине;

- разработка и реализация экосистемных инициатив в сфере IT;

- создание и развитие современной инновационной инфраструктуры;

- привлечение внешних инвестиций в Украину и повышение доли украинской IT-индустрии на мировом рынке.

"Особенность нашего сотрудничества с QP Digital заключается в том, что компания не просто инвестирует в стартапы таких трендовых технологий и индустрий, как AI, GameDev, Blockchain, но и инвестирует в вертикали Deep&Spacetech. Вместе с QP Digital мы будем обучать финансовой и инвестиционной грамотности студентов ведущих технических вузов Украины и планируем запуск образовательного проекта", - пояснил Борняков.

Основной целью Меморандума является взаимовыгодное сотрудничество сторон, направленное на создание благоприятных условий для развития внутреннего IT-рынка, который сможет создавать собственные продукты, конкурируя с мировыми компаниями.

"Мы вместе с Минцифры будем работать над тем, чтобы компании работали не только на экспорт, но, прежде всего, для внутреннего рынка. Улучшая IT-экосистему, мы сможем способствовать активному развитию искусственного интеллекта, блокчейна, геймдева, IT-логистики, путем автоматизации процессов, что особенно важно во время пандемии", - цитируется CEO QPDigital Вальвачев в сообщении Минцифры.

Представители венчурного фонда QPDigital уже присоединились к созданию стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине.

Планируется ТАКЖЕ совместное проведение хакатона и запуск образовательного проекта об инвестициях и стартапах.

Венчурный фонд QPDigital размером в $100 млн начал работу в конце 2020 года, и является проектом инвестиционной компании Quarter Partners.

Фонд специализируется на ранних раундах инвестиций, от pre-seed до раунда А. Средний чек — $500 тыс. В портфеле у фонда уже шесть сделок на общую сумму в $3 млн, среди проектов: Watched, WareTeka, ABM Cloud, Doc.UA

Фонд Quarter Partners инвестирует в бизнесы с высоким потенциалом роста для их развития и последующей продажи стратегическим инвесторам. Основателем фонда является украинский инвестор Андрей Иванов. Quarter Partners осуществил сделки по привлечению акционерного капитала и продаже бизнесов стратегическим инвесторам на общую сумму свыше $5 млрд.

 

Теги: #минцифры #блокчейн #проекты
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