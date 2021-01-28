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09:04 28.01.2021

Facebook увеличил прибыль и выручку в IV квартале сильнее прогнозов

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Facebook увеличил прибыль и выручку в IV квартале сильнее прогнозов

Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2020 года, при этом показатели превзошли ожидания аналитиков.

Между тем компания предупредила о наличии "существенной неопределенности" в 2021 году.

Как сообщается в пресс-релизе Facebook, ее чистая прибыль в октябре-декабре подскочила на 53%, до $11,22 млрд.

Прибыль в расчете на акцию выросла до $3,88 с $2,56 годом ранее, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $3,19.

Квартальная выручка Facebook увеличилась на 33%, до $28,07 млрд. Средний прогноз аналитиков для этого показателя составлял $26,36 млрд.

Доход Facebook от рекламы в четвертом квартале вырос на 31%, до $27,19 млрд.

"У нас был хороший конец года, поскольку люди и компании продолжили пользоваться нашими услугами в эти непростые времена", - сказал главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг.

Количество пользователей соцсети Facebook (активность учетной записи не реже раза в месяц) на конец декабря достигло 2,8 млрд человек, увеличившись за год на 12%. Число пользователей, активных ежедневно, повысилось на 11% - до 1,84 млрд.

По оценкам компании, 2,6 млрд человек пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ежедневно, и 3,3 млрд человек - хотя бы раз в месяц. Эти показатели выросли за год соответственно на 15% и 14%.

Штат Facebook на конец сентября составил 58,604 тыс. человек, увеличившись за год на 30%.

Акции Facebook подешевели на 1,9% на дополнительных торгах в среду. С начала 2020 года их стоимость снизилась на 0,4%.

Теги: #facebook #прибыль
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