TikTok сокращает штат в Индии из-за продолжающейся с июня блокировки

Китайская Bytedance Ltd., которой принадлежит соцсеть для создания коротких видео TikTok, сокращает штат в Индии на фоне продолжающейся с лета прошлого года блокировки приложения в стране, сообщает CNBC.

Власти Индии в июне заблокировали 59 китайских мобильных приложений, которые, как они утверждают, "участвуют в действиях, наносящих ущерб суверенитету и целостности Индии, обороне, безопасности государства и общественного порядка". В числе этих приложений оказалась и TikTok.

Это решение было принято после того, как в июне по меньшей мере 20 индийских военных погибли в результате столкновений на Линии фактического контроля - демаркационной линии между двумя странами - в восточной части гималайского региона Ладакх.

"С июня мы целенаправленно работали, чтобы выполнить указ властей Индии, хотя мы с ним не согласны. Из-за отсутствия в течение семи месяцев обратной связи от правительства относительно того, как решить этот вопрос, мы с большим сожалением приняли решение сократить штат в Индии", - говорится в заявлении TikTok.

Временно исполняющая обязанности главы TikTok Ванесса Паппас отметила, что компания старалась избежать сокращений, сообщил индийский телеканал CNBC-TV18 со ссылкой на внутренний документ компании.

"Однако мы просто не можем позволить себе сохранить полный штат, пока наше приложение не работает", - добавила она.

Паппас также заявила, что неизвестно, когда соцсеть сможет вернуться в Индию.

Не сообщается, какое количество сотрудников будет сокращено, отмечает CNBC-TV18. Команда TikTok в Индии составляла около 2000 человек.

Согласно письму главы TikTok сотрудникам, с которым ознакомился CNBC, соцсеть "сохранит лишь небольшое число наиболее важных должностей в Индии". В то же время, Паппас отметила, что "перспективы в других странах остаются очень уверенными", а проблемы в Индии были исключительными.

В сентябре власти Индии запретили использование еще 118 китайских приложений. Все они остаются заблокированными. Во вторник издание Times of India сообщило, что некоторые приложения, включая с, могут быть запрещены навсегда.

Пресс-секретарь посольства КНР в Индии заявил, что постоянная блокировка приложений нарушит принципы Всемирной торговой организации (ВТО). "Мы призываем индийскую сторону немедленно изменить свои дискриминационные решения и предотвратить дальнейший ущерб двустороннему сотрудничеству", - добавил он.