Минцифры намерено открыть летом "Дия.Бизнес" в Полтаве

Министерство цифровой трансформации Украины летом 2021 года намерено открыть центр поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" в Полтаве, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "Дия.Бизнес" предоставляет для предпринимателей следующие возможности: бесплатные консультации по финансовому менеджменту, HR-маркетингу, продажам, юридической поддержке; образовательные программы офлайн или в смешанном формате; бизнес-конференции и образовательные мероприятия; тестирование продукта на pop-up-локации перед выходом на рынок; использование пространства для собственных мероприятий.

К настоящему времени центры "Дия.Бизнес" уже работают в Харькове и Николаеве, а также открыт центр для студентов и будущих предпринимателей в КНУ им. Шевченко (Киев).

В 2021 году в рамках национального проекта по развитию предпринимательства Минцифры планирует открыть 7-15 центров "Дия.Бизнес" по всей Украине.