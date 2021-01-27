Телеком

12:26 27.01.2021

Минцифры намерено открыть летом "Дия.Бизнес" в Полтаве

1 мин читать
Минцифры намерено открыть летом "Дия.Бизнес" в Полтаве

Министерство цифровой трансформации Украины летом 2021 года намерено открыть центр поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" в Полтаве, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "Дия.Бизнес" предоставляет для предпринимателей следующие возможности: бесплатные консультации по финансовому менеджменту, HR-маркетингу, продажам, юридической поддержке; образовательные программы офлайн или в смешанном формате; бизнес-конференции и образовательные мероприятия; тестирование продукта на pop-up-локации перед выходом на рынок; использование пространства для собственных мероприятий.

К настоящему времени центры "Дия.Бизнес" уже работают в Харькове и Николаеве, а также открыт центр для студентов и будущих предпринимателей в КНУ им. Шевченко (Киев).

В 2021 году в рамках национального проекта по развитию предпринимательства Минцифры планирует открыть 7-15 центров "Дия.Бизнес" по всей Украине.

Теги: #минцифры #дия #бизнес #полтава
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:04 22.01.2021
Бизнес Трампа значительно сократил выручку в 2020 году и сталкивается с рисками после захвата Капитолия

Бизнес Трампа значительно сократил выручку в 2020 году и сталкивается с рисками после захвата Капитолия

16:35 16.01.2021
В Полтаве подожгли автомобиль депутата горсовета

В Полтаве подожгли автомобиль депутата горсовета

14:13 15.01.2021
Бизнес прогнозирует рост инфляции и ослабление гривни – опрос НБУ

Бизнес прогнозирует рост инфляции и ослабление гривни – опрос НБУ

12:12 14.01.2021
Налоговая без уведомления кардинально изменила работу с крупным бизнесом - ЕБА

Налоговая без уведомления кардинально изменила работу с крупным бизнесом - ЕБА

10:19 14.01.2021
В Украине заработал новый сервис по получению юротчета со вторичного объекта недвижимости

В Украине заработал новый сервис по получению юротчета со вторичного объекта недвижимости

18:13 12.01.2021
Украинский общепит сократил выручку на четверть за первые три дня январского локдауна

Украинский общепит сократил выручку на четверть за первые три дня январского локдауна

16:03 12.01.2021
В Полтаве произошла перестрелка, один человек пострадал – полиция

В Полтаве произошла перестрелка, один человек пострадал – полиция

19:15 11.01.2021
Великобритания уступила США в рейтинге стран для ведения бизнеса

Великобритания уступила США в рейтинге стран для ведения бизнеса

15:09 10.01.2021
В Полтаве на Ворскле спасли собаку, провалившуюся под лед

В Полтаве на Ворскле спасли собаку, провалившуюся под лед

00:58 10.01.2021
Шмыгаль: Благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тыс рабочих мест

Шмыгаль: Благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тыс рабочих мест

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Провайдер Volia с 2021 прекращает трансляцию каналов Discovery, повысит стоимость абонплаты на 15-21%

Мобильная и фиксированная связь в Украине с 2021 подорожает

"Датагруп" покупает Volia

Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя

Cервисы Google не работают по всему миру

ПОСЛЕДНЕЕ

От Google требуют в суде удалить Telegram из магазина приложений

Юриста одной из крупнейших украинских компаний-провайдеров будут судить за госизмену – Офис генпрокурора

Минреинтеграции изучает возможность внедрения виртуальных мобильных номеров для жителей оккупированных территорий

"Ланет.TV" начал транслировать телеканалы "Воля. Cine"

"Укрпошта" с февраля перейдет на онлайн-оформление предварительных таможенных данных

Количество имен в домене ".UA" в 2020 году увеличилось на 2,3%

Количество имен в домене ".UA" в 2020 году увеличилось на 2,3%

Firefly Aerospace Полякова провела тестирование системы удержания ракеты Alpha в преддверии ее запуска

Live Network перезапустит телеканал Kyiv.Live с марта

Исследование SAP: бумеры и люди поколения X вернутся к оффлайн-покупкам быстрее, чем представители следующих поколений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА