От Google требуют в суде удалить Telegram из магазина приложений

Бывший посол США в Марокко, а ныне глава неправительственной организации "Коалиция за безопасный интернет" Марк Гинзберг подал в суд Калифорнии иск с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Play Store. 17 января он подал аналогичную жалобу против Apple.

По нению истца, мессенджер способствует распространению насилия, экстремизма и антисемитизма, особенно после убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена, сообщает Bloomberg.

Ранее после беспорядков в Капитолии Google удалил из Play Store популярную у сторонников экс-президента США Дональда Трампа соцсеть Parler после того, как там появились экстремистские публикации.

"Google не предпринял никаких действий против Telegram, аналогичных тем, которые были приняты против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента", - говорится в иске Гинзберга.

Как сообщалось, ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер удалил в США сотни экстремистских записей.