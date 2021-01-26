Минреинтеграции изучает возможность внедрения виртуальных мобильных номеров для жителей оккупированных территорий

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины изучает возможность внедрения виртуальных мобильных номеров для жителей временно оккупированных территорий.

"Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассматриваются возможности внедрения современных телекоммуникационных платформ, в том числе - услуг мобильных операторов, позволяющих жителям временно оккупированных территорий Украины с помощью мобильного Интернета или Wi-Fi и с использованием мобильного приложения принимать и осуществлять звонки (голосовые и видеозвонки), получать и отправлять SMS-сообщения", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что такая необходимость связана с тем, что в результате временной оккупации, осуществление деятельности мобильных операторов в оккупированных районах невозможна, что значительно усложнило коммуникацию с гражданами Украины, которые проживают на тех территориях.

В министерстве считают, что одним из возможных вариантов решения этой проблемы является технология виртуального мобильного номера (без наличия физической SIM-карты).

В связи с этим Минреинтеграции обратилось к мобильным операторам о возможности создания специального тарифа для жителей временно оккупированных территорий Украины.