"Укрпошта" с февраля перейдет на онлайн-оформление предварительных таможенных данных

"Укрпошта" с 1 февраля 2021 года присоединяется к мировым почтовым операторам, обменивающимся предварительными электронными таможенными данными о международных почтовых отправлениях с товарными вложениями.

"Для этого клиенты почты должны оформлять таможенные декларации онлайн в личном кабинете пользователя, мобильном приложении или системе АРЕ", - отмечается в сообщении "Укрпошты", распространенном в понедельник.

Данное требование распространяется на оформление таможенных деклараций на международные отправления с товарными вложениями, отправляемые в заказных бандеролях, посылках, рекомендованных мелких пакетах, мешках "М" и в международных почтовых отправлениях с объявленной ценностью. С марта к этому списку также присоединятся международные отправления EMS, став доступными для оформления онлайн.

"Пользователям, которые придут в отделение с бумажными декларациями, будет предложена дополнительная услуга по перепечатке данных с таких деклараций. Стоимость будет добавляться к стоимости тарифа отправления", - отмечается в сообщении.

В "Укрпоште" также сообщили, что большинство популярных стран для украинского экспорта намерены обрабатывать отправления без предварительных таможенных данных только во втором приоритете.

"Укрпошта" сделает все возможное, чтобы отправки украинских экспортеров обрабатывались в первую очередь. Кроме того, это хороший повод сэкономить на тарифе, так как при оформлении онлайн есть welcome-бонус в 3%. Для популярного вида отправления "мелкий пакет" с 2018 года действует система накопительных бонусов до 15%", - отметила директор департамента международных операций "Укрпошты" Юлия Павленко.

В компании также отмечают, что в соответствии со статьями Регламента Конвенции Всемирного почтового союза и новыми нормативными таможенными документами ряда стран, почтовые операторы обязаны переходить на использование предварительных таможенных данных в электронном виде.

Отправки, на которых не будет электронной информации, на сортировке в "Укрпоште" и в странах-получателях, будут обрабатывать во вторую очередь.

"К тому же почтовые операторы других стран оставляют за собой право вовсе не принимать такие международные отправления", - отмечают в "Укрпоште".