Live Network перезапустит телеканал Kyiv.Live с марта

Медиа-холдинг Live Network с 1 марта 2021 года перезапустит телеканал Kyiv.Live, сообщила пресс-служба телеканала.

Новая команда холдинга уже провела исследования целевой аудитории, запустила новые проекты и продолжает формировать сетку программирования.

"Мы назначили для себя дату перезапуска телеканала, это не значит, что канал будет новый. Это скорее сильно обновленный канал. Мы останемся Kyiv.Live, но надеемся, что с 1 марта канал будет выглядеть иначе. Сейчас мы активно исследуем и изучаем нашу аудиторию, составляем программную сетку. Например, сейчас утреннее шоу начинается в 8:00, но мы понимаем, что для Киева и Одессы это поздно, потому что жизнь кипит уже с 6:00", – отметила CEO ИКМ Светлана Павелецкая.

Она также сообщила, что создается линейное производство, ведь это позволяет накапливать библиотеку и дает возможность контролировать качество вещания.

По словам управляющих партнеров медиахолдинга (команда Института когнитивного моделирования, ИКМ), предыдущая команда, задачей которой было запустить телеканалы в короткий срок, справилась с ним и достигла цели.

Сейчас команда ИКМ параллельно работает над развитием телеканалов Kyiv.Live и Odesa.Live.

Среди задач, которые команда определила на 2021 год – формирование сильного HR-бренда и имиджа телеканалов холдинга.

Управляющие партнеры холдинга Live Network работают над повышением рейтингов существующих телеканалов холдинга, а также над запуском телеканала в Харькове и постепенно формируют сеть региональной медиаплатформы.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года телеканалы Kyiv.live, Odesa.Live и Kharkiv.Live, запуск которого запланирован на весну 2021 года, объединились в медиа-холдинг под названием Live Network.

Отмечается, что управление холдинга будет осуществлять команда Института когнитивного моделирования.

Телеканал Kyiv.live начал вещание 9 августа 2020 года в аналоговом и цифровом эфире Т2 в Киеве и области. Инвестором телеканала является народный депутат от парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Столар, столичный застройщик, и глава киевской парторганизации ОПЗЖ.

Odesa.live - 2 сентября этого года в цифровом эфире в Одессе и области и в сетях кабельных операторов вместо телеканала GTV. С ноября 2020 Институт когнитивного моделирования осуществляет консультационное сопровождение телеканалов холдинга.