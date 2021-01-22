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12:51 22.01.2021

Исследование SAP: бумеры и люди поколения X вернутся к оффлайн-покупкам быстрее, чем представители следующих поколений

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Исследование SAP: бумеры и люди поколения X вернутся к оффлайн-покупкам быстрее, чем представители следующих поколений

Бэби-бумеры и люди поколения X, скорее всего, откажутся от некоторых из своих новых привычек при совершении интернет-покупок и вернутся к оффлайн-покупкам быстрее, чем представители следующих поколений, говорится в совместном исследовании SAP и The Economist Intelligence Unit, б

Исследование The Influential Shopper охватило более 4 000 покупателей по всему миру, в нем были проанализированы уровни расходов до и после пандемии среди представителей разных поколений. Опрос был проведен в сентябре 2020 года, эксперты определяли основные привычки покупателей, а также предпочтительные каналы покупок до пандемии, во время пандемии и после снятия ограничений. В исследовании четко прослеживается тенденция к изменению поведения потребителей, они все больше покупают в Интернете как товары первой необходимости, так и не столь существенные вещи.

Основные выводы:

• Хотя общие ежемесячные розничные расходы в исследуемых странах снизились на 9% с первого квартала 2020 года по второй квартал 2020 года, онлайн-расходы увеличились в среднем на 15%
• Во время пандемии онлайн-покупки основных товаров, таких как бакалея и моющие средства, активно росли, среднемесячные расходы на эти две категории увеличились на 78% и 49% соответственно
• После ослабления ограничений новые привычки сохранятся, однако будут несколько отличаться у покупателей разных поколений, так миллениалы и поколение Z сократят интернет-покупки на 4%, поколение X уже на 6%, а вот беби-бумеры на 9%
• Возможность делать покупки в любом месте и в любое время — это причина номер один, по которой респонденты всех поколений выбирают интернет-шопинг. Чаще всего про это говорили бэби-бумеры (59%) и представители поколения X (51%) и уже реже представители поколений Y и Z (по 42%)

SAP − один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, который помогает организациям любого размера и разной специализации эффективнее управлять своим бизнесом. Решения SAP позволяют повысить эффективность взаимодействия отдельных сотрудников и организаций в целом, сформировать глубокое понимание бизнеса и создать конкурентное преимущество. Решениями и сервисами SAP пользуются более 440 000 клиентов.

На украинский рынок компания SAP вышла в 1995 году. В Украине ее клиентами являются более 250 государственных организаций, а также предприятия нефтегазового, энергетического, металлургического сектора.

Теги: #digital #sap
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