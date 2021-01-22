Перспектива вложения сотен миллионов долларов в добычу лития в Украине вряд ли заинтересует инвесторов

Основатель автопроизводителя Tesla Илон Маск и другие инвесторы вряд ли заинтересуются возможностями добычи лития в Украине из-за юридических войн вокруг месторождений этого металла и сложности ведения бизнеса в нашей стране, пишет Dsnews.

Издание напоминает, что о том, что Украина может предложить Маску проекты по производству лития заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква. Поскольку при изготовлении аккумуляторов автомобилей Tesla используется значительное количество лития, ранее Маск действительно решил заняться добычей этого металла самостоятельно.

В частности, компания Tesla получила разрешение на добычу в Неваде, в непосредственной близости от своей Nevada Gigafactory, где совместно с японской Panasonic изготовляет аккумуляторы.

Однако согласно данным Геологической службы США, в США далеко не самые большие запасы лития. Глобальные запасы металла распределяются между Чили (58%), Австралией (19%), Аргентиной (14%) и Китаем (7%).

Что касается непосредственно разработки, то в 2018 году в мире было добыто около 36 тысяч тонн лития. При этом 60% добычи приходилось на Австралию, 19% — на Чили, 9% — на Китай и 7% — на Аргентину. Проекты по производству лития реализуются в Германии, Турции, Сербии и других странах.

В Украине есть несколько месторождений лития: Шевченковское в Донецкой области, а также Полоховское и Станкуватское в Кировоградской. Информацию о его запасах лития засекречена СБУ, однако, по отдельным сведениям, запасы литиевых руд на Шевченковском месторождении по категории С1 составляют 5,7 млн тонн, по категории С2 — более 8 млн тонн.

Разрешения на добычу лития на этих месторождениях выдавались без конкурса. В 2017 году разрешение на Полоховское месторождение получило ООО «Укрлитийдобыча», а в феврале 2018 года компании «Петро-Консалтинг» разрешили разрабатывать Шевченковское месторождение.

При этом денег на разработку этих месторождений у компаний не было. Это были фирмы-посредники, которые планировали привлечь зарубежных инвесторов. Кроме того, СМИ неоднократно писали, что благодаря определенным схемах, разрешения осваивать месторождения получили приближенные к власти люди.

«Итак, заявления Жовквы, что Украина может предложить Маску добывать у нас литий, преждевременны. Для начала нужно, как минимум, решить все вопросы юридической очистки этих месторождений от всевозможных исков со стороны прежних правообладателей.», - пишет издание.

Также Dsnews напоминает, что согласно рейтингу легкости ведения бизнеса Doing Business, по показателю "подключение к электросетям", Украина на 128-м месте, по показателям "регистрация собственности и бизнеса", "обеспечение выполнения контрактов", "налогообложение" — в шестом десятке рейтинга, а по показателю "решение вопросов неплатежеспособности" — на 146-м.

«Поэтому вряд ли Илона Маска заинтересует перспектива вложения десятков миллионов долларов в страну, где их будет очень долго и дорого освоить. Тем более что в мире полно проектов, которые уже находятся на стадии реализации. Таким образом, судя по масштабам производства Tesla, наши залежи лития, возможно, и могли бы быть интересны богатейшему человеку мира, однако только при самых благоприятных условиях. То есть не сегодня», - резюмирует издание.