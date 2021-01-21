"Vodafone Украина" обошел "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета во II полугодии 2020 - Ookla

Ookla (США), компания-разработчик сервиса по определению скорости подключения к мобильному интернету Speedtest, признала "Vodafone Украина" мобильным оператором с самой высокой средней скоростью мобильного интернета в Украине по итогам июля-декабря 2020 года.

Такие данные были обнародованы в ходе онлайн-конференции в четверг.

"Сейчас мы зафиксировали уже почти 5 млн украинцев, которые протестировали на этой платформе интернет-услуги - это чрезвычайная цифра по масштабам. Сегодня мы с вами здесь, чтобы поприветствовать самый быстрый мобильный интернет в Украине - "Vodafone Украина", - заявил в ходе конференции директор по продажам Ookla Том Опачек (Tom Opachyk).

По его словам, во втором полугодии 2020 года "Vodafone Украина" достиг показателя Speed Score (показатель скорости) в 30,85 (в 2019 году - 17,93). Средний показатель скорости загрузки составил 29,38 Мбит/c, передачи данных - 14,1 Мбит/c (в 2019 году 19,37 Мбит/c и 11,16 Мбит/c соответственно).

Он также отметил, что в 2020 году Украина поднялась на одну позицию в глобальном рейтинге по скорости интернет-соединения, заняв 86-ю позицию.

Ookla - лидер по тестированию и анализу скорости фиксированного и мобильного интернета. Согласно данным компании, ежедневно пользователи проводят более 10 млн тестов в приложении.