"Киевстар" увеличил покрытие 4G в Волынской и Житомирской областях

Мобильный оператор "Киевстар" увеличил покрытие 4G сети в Волынской и Житомирской областях и подключил к новым мобильным технологиям еще 402 населенных пункта.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, в частности, в Житомирской области скоростной мобильный интернет появился в населенных пунктах Андреевка, Бильковцы, Замысловичи, Калиновка, Коростышев, Лебедевка, Немировка. А на Волыни – в населенных пунктах Борохов, Владимир-Волынский, Городище, Доманово, Любешов, Ружин.

Оператор сообщил, что для улучшения покрытия технология LTE900 была активирована на 98 базовых станциях.

Согласно предоставленным данным, всего в настоящее время связь 4G поддерживают 14 тыс. базовых станций оператора, что дает возможность доступа к новым мобильным технологиям для 87% населения Украины.

При этом оператор отмечает, что в 2021 году намерен продолжить развивать сеть для увеличения доступа населения к 4G до 90%.