"Укртелеком" приветствует объединение "Датагруп" и Volia

"Укртелеком" не видит оснований для изменения рыночных сил вследствие покупки оператором фиксированной связи и цифровых услуг компанией "Датагруп" 100% провайдера телекоммуникационных и контент-услуг группы компаний Volia (ранее "Воля Кабель").

"Причин для беспокойства на рынке нет - объединение "Датагруп" и Volia не является объединением лидеров корпоративного сегмента и не приведет к монополизации. А консолидация рынка нужна, и поэтому мы приветствуем такой шаг", - отмечается в заявлении "Укртелекома" во вторник.

В "Укртелекоме" подчеркнули, что доли участников сделки на телекомрынке не являются значительными, а конкуренция настолько высока, что изменения рыночных сил не произойдет.

В "Укртелекоме" также отметили, что по мнению оператора основанием для озабоченности рынка стали заявления руководства "Датагруп" и инвестиционной компании Horizon Capital о якобы "лидерстве" "Датагруп" в корпоративном сегменте.

"Чтобы понять несостоятельность подобного утверждения, достаточно обратить внимание, что, например, доход "Укртелекома" только от корпоративного сегмента (не считая межоператорский бизнес) почти такой же, как общий доход "Датагруп" от всех видов деятельности", - подчеркнули в "Укртелекоме".

Как сообщалось, ранее ИнАУ обратилась в АМКУ с просьбой не рассматривать вопрос концентрации "Датагруп" 100% группы компаний Volia по упрощенной процедуре, поскольку такие действия могут привести к получению новым субъектом возможности контролировать межоператорский рынок телекоммуникационных услуг.

В декабре-2020 "Датагруп" достигла договоренности о приобретении 100% группы компаний Volia при поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.

В ноябре текущего года фонд Emerging Europe Growth Fund II, LP (EEGF II) под управлением компании прямых инвестиций компании Horizon Capital выкупил 22,67% акций оператора фиксированной связи и цифровых услуг в Украине - компании "Датагруп", увеличив долю в ней до 96,13%.

Компания "Датагруп" создана в 2000 году. Является одним из крупнейших В2В-операторов Украины, предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах страны, обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и комплекс услуг в области кибербезопасности - DataProtect.

Data Group в 2019 году увеличила чистую прибыль в 6,97 раза по сравнению с 2018 годом - до 141,764 млн грн.

Компания "Воля" обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины. На начало года компания находилась в управлении фонда Providence Equity Partners (34,92%) и частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer (15,3%) и ЕБРР (11,7%). Среди миноритариев компании – австралийская Warana Capital Pty Ltd (5,6%) и OL Group Ltd (8,4%, Каймановы острова).