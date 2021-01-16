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11:38 16.01.2021

SCOR и CyberCube разрабатывают инструмент управления киберрисками

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SCOR и CyberCube разрабатывают инструмент управления киберрисками

SCOR использовала свою передовую платформу CAT, разработанную внутри компании, для управления накоплением рисков стихийных бедствий, и адаптировала ее для удовлетворения своих потребностей в оценке киберрисков, сообщается на сайте аналитического страхового издания ХPRIMM.

"Отрасль перестрахования должна управлять риском крупных киберсобытий, потенциально влияющих на несколько застрахованных портфелей. Перестраховщики сталкиваются с многогранной и быстро развивающейся киберугрозой, которая требует все более широких возможностей моделирования и аналитики", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что SCOR использовала свою передовую платформу CAT, разработанную внутри компании, предназначенную для управления накоплением рисков стихийных бедствий, и адаптировала ее для удовлетворения своих потребностей в оценке киберрисков. Группа интегрировала модель киберрисков, разработанную CyberCube - ведущей платформой для анализа данных для страховой отрасли, с которой она сотрудничает, - используя гибкость платформы Cat от SCOR и интерфейса программирования приложений (API) интеграции моделей CyberCube.

За счет интеграции модели риска CyberCube с другими моделями стихийных бедствий в рамках своей платформы CAT, SCOR еще больше расширил свои возможности моделирования катастроф.

Эта новая архитектура, полностью готовая к обновлению с 1 января, значительно расширяет возможности SCOR по управлению киберуязвимостью и повышает ее операционную эффективность на благо клиентов по всему миру. "В соответствии с нашим стратегическим планом Quantum Leap, в соответствии с которым мы ускоряем использование новых технологий, это партнерство с CyberCube является прекрасным примером того, как SCOR использует возможности управления данными и анализа для накопления знаний и предоставления оптимальных услуг клиентам. Эта интегрированная Cyber-платформа представляет собой серьезное развитие, которое позволит нам еще больше углубить и расширить наше управление этим ключевым риском в будущем", отмечает генеральный директор SCOR Жан-Поль Коносент, слова которого приводятся в сообщении.

Теги: #scor #киберугроза #управление
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