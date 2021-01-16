Покупка Volia не повлияет на позиции "Датагруп" в межоператорском сегменте - СЕО компании

Покупка оператором фиксированной связи и цифровых услуг - компанией "Датагруп" - 100% провайдера телекоммуникационных и контент-услуг группы компаний Volia (ранее "Воля Кабель") не повлияет ни на позиции "Датагруп" в межоператорском сегменте, ни на цены, ни на качество предоставляемых услуг.

Такую позицию высказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" СЕО "Датагруп" Михаил Шелемба.

Он подчеркнул, что в компании удивлены заявлением Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) относительно влияния концентрации двух компаний на рынок межоператорских услуг, поскольку этот рынок не является рынком концентрации, который изучает Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), так как Volia не работает на этом рынке, следовательно, предметом изучения АМКУ являются только рынки, на которых работает Volia.

"Во-вторых, коллеги по рынку хорошо понимают, что Volia, у которой нет своей магистральной сети, международных точек присутствия, прямых включений в международные точки обмена и соединений с TIER-1 операторами по определению не может предоставлять межоператорские услуги, поэтому опасения о том, что "Датагруп" после слияния с Volia как-то усилит свои позиции в межоператорском сегменте кажутся странными со стороны экспертов отрасли", - заявил Шелемба.

Он также подчеркнул, что межоператорский рынок достаточно конкурентен, на нем работают такие компании как "Киевстар", "Укртелеком", Vega, "Евротранстелеком", "РЕТН", "УАРНЕТ" и еще десяток других компаний.

"У операторов-клиентов на межоператорском рынке, как правило, есть 2-4 стыка с операторами-поставщиками IP-транзита и каналов передачи данных и при желании переключится на другого поставщика может любой клиент межоператорского сегмента. Для монополизации межоператорского рынка необходимо выкупить всю инфраструктуру операторов-поставщиков (включая "Киевстар" и "Укртелеком") и даже тогда будет альтернатива в лице таких международных игроков как Cogent, другими словами – это невозможно", - подчеркнул СЕО "Датагруп"

Он также заявил, что сделка с Volia никак не повлияет на цены и качество предоставляемых компанией услуг, и отметил, что АМКУ очень скрупулезно изучает все аспекты концентрации, а значит - ни о какой упрощенной процедуре рассмотрения речи не идет.

Как сообщалось, ранее ИнАУ обратилась в АМКУ с просьбой не рассматривать вопрос концентрации "Датагруп" 100% группы компаний Volia по упрощенной процедуре, поскольку такие действия могут привести к получению новым субьектом возможности контролировать межоператорский рынок телекоммуникационных услуг.

В декабре 2020 "Датагруп" достигла договоренности о приобретении 100% группы компаний Volia при поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.

В ноябре текущего года фонд Emerging Europe Growth Fund II, LP (EEGF II) под управлением компании прямых инвестиций компании Horizon Capital выкупил 22,67% акций оператора фиксированной связи и цифровых услуг в Украине - компании "Датагруп", увеличив долю в ней до 96,13%.

Компания "Датагруп" создана в 2000 году. Является одним из крупнейших В2В-операторов Украины, предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах страны, обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и комплекс услуг в области кибербезопасности - DataProtect.

Data Group в 2019 году увеличила чистую прибыль в 6,97 раза по сравнению с 2018 годом - до 141,764 млн грн.

Компания "Воля" обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины. На начало года компания находилась в управлении фонда Providence Equity Partners (34,92%) и частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer (15,3%) и ЕБРР (11,7%). Среди миноритариев компании – австралийская Warana Capital Pty Ltd (5,6%) и OL Group Ltd (8,4%, Каймановы острова).