Нацсовет по телерадиовещанию отрицает избирательность своих действий - зампредседателя

Заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль отрицает избирательность действий регулятора в отношении разных телеканалов.

"Национальный совет действует исключительно в рамках законодательства. Регулятор осуществляет собственный мониторинг теле- и радиопространства Украины и реагирует на нарушения закона независимо от того, кто является нарушителем… Не надо говорить, что наше внимание избирательно", - написал Коваль на своей странице в Facebook в пятницу.

В частности, по его словам, в 2020 году телеканал "112 Украина" получил шесть предупреждений, вещатель с логотипом "Зик" – пять, вещатель с логотипом "НАШ" – два предупреждения и штраф, после чего было обращение в суд об аннулировании лицензии, затем вещатель получил еще одну лицензию и снова получил предупреждение.

"Это не исчерпывающий перечень санкций, наложенных Нацсоветом, но он достаточно показателен", - подчеркнул зампредседателя Нацсовета.

При этом, по словам Коваля, в случае с программой "Поярков Ньюз" на "Прямом" даже руководитель канала признал, что высказывания ведущего были "ниже пояса". "Поэтому применение нами ч.2 ст.62 и наложение предупреждения я считаю вполне уместным. Канал вправе обратиться в суд, хотя было бы гораздо эффективнее предотвратить появление таких высказываний, ведь руководство прекрасно знало, на что способен ведущий программы", - подчеркнул зампредседателя Нацсовета.

Он добавил, что на том же заседании Нацсовет назначил аналогичную санкцию в виде предупреждения телеканалу "Зик" за обесцененную лексику в эфире.

"Почти каждое, а тем более резонансное решение Нацсовета вызывает как положительную, так и отрицательную реакцию в обществе", - отметил Коваль.

Ранее, в четверг, Нацсовет вынес предупреждение каналу "Прямой" в связи с высказываниями ведущего программы "Поярков News". Канал обвинил Нацсовет в принятии решений по политическим мотивам.