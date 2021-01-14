Нацсовет разрешил НОТУ увеличить мощность части передатчиков на территориях с особым режимом вещания

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания удовлетворил ходатайство АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) относительно увеличения мощности передатчиков на четырех частотах в Горняке (Донецкая обл.).

Согласно сообщению на сайте регулятора в четверг, НОТУ будет использовать более мощные передатчики на частотах: 90,7 МГц - для "Украинского радио", 95,3 МГц - для "Голоса Донбасса", 95,7 МГц - для "Радио "Проминь" и 102,6 МГц - для "Радио "Культура".

По просьбе КП "ТРК "Первый западный" (Львов) Нацсовет также продолжил этому лицензиату до 24 января 2022 года срок действия разрешения на временное вещание на 21 ТВК в Бахмутовке (Новоайдарский р-н Луганской обл.) в аналоговом формате.

Помимо этого, Нацсовет закажет у ГП "Украинский государственный центр радиочастот" выводы о возможности увеличения мощности передатчиков для НОТУ и херсонского лицензиата КП "Студия местного вещания "Ивановское радио".

В частности, НОТУ намерена увеличить мощность передатчиков в 49 населенных пунктах в 16 областях Украины. Если сейчас компания вещает в основном с мощностями от 0,1 до 0,5 кВт, то просчет будет касаться возможного увеличения мощности до 0,25 - 1 кВт в различных населенных пунктах. Также НОТУ заинтересована увеличить мощность передатчиков до 2 кВт на частотах 100,5 МГц в Харькове и 88,1 и 105,6 МГц в Херсоне.

"Ивановское радио", помимо этого, кроме увеличения мощности радиоэлектронного средства вещания до 1 кВт, меняет адрес его установки в пределах указанного населенного пункта.