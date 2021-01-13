Телеком

14:26 13.01.2021

Украинцы в период праздников чаще звонили близким - операторы

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Украинцы в период праздников чаще звонили близким - операторы

Абоненты "Большой тройки" мобильных операторов" ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) в период новогодних и рождественских праздников увеличили пользование интернетом и голосовыми услугами по сравнению с прошлым годом.

Интернет-трафик в сети "Киевстар", в частности, в период новогодних и Рождественских праздников увеличился почти на 30% в сравнении с прошлым годом, превысив 32 тыс. терабайтов, абоненты также использовали на 10% больше голосовых услуг - 5 миллиардов минут. Объемы трафика "домашнего телевидения" выросли на 160%, а количество одновременных видео-сессий увеличилось на 55%.

В Новый год и Рождество клиенты "Vodafone Украина" загрузили более 27,8 петабайт трафика, это в три раза больше, чем было год назад (9 петабайт). Количество поздравлений с помощью звонков, падавшее из года в год, также возросло с 0,7 млрд до 0,9 млрд. Оператор связывает рост популярности голосовых услуг с карантинными ограничениями "живых" контактов, спровоцировавшими увеличение количества поздравительных звонков.

В праздничные дни (25 декабря и 31 декабря 2020-го и 1, 6, 7 января 2021-го) потребление 4G-трафика в сетях lifecell выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество голосовых звонков в сетях оператора за этот период выросло на 14% (в начале 2018-го, наоборот, наблюдалось падение на 9%, а в начале 2019 года ― на 6%).

Максимальное потребление дата-трафика в сети lifecell наблюдалось 25 декабря в 21:00.

Теги: #мобильная_связь #праздники
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