Телеком

11:42 13.01.2021

Интернет от "Укртелекома" доступен более чем в 3,3 тыс. н.п. Украины

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Интернет от "Укртелекома" доступен более чем в 3,3 тыс. н.п. Украины

Интернетом от "Укртелекома" по состоянию на начало 2021 года пользуются жители 3322 населенных пунктов Украины, говорится в отчете компании, составленном для Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

"Укртелеком" своевременно предоставил НКРСИ и Министерству цифровой трансформации Украины полный перечень населенных пунктов в разрезе технологий (xDSL, Wi-Fi, FTTx, xPON), где жители страны пользуются его доступом к интернету. По состоянию на начало 2021 интернетом от "Укртелекома" пользуются в 3322 населенных пунктах страны", - отмечается в сообщении оператора и провайдера.

Как отмечают в компании, до этого "Укртелеком" отчитывался только о населенных пунктах, где установлено его сетевое оборудование. Текущие данные дополнительно учитывают и населенные пункты с распределительной сетью.

Ранее Интернет-ассоциация Украины обратилась в НКРСИ с просьбой продлить срок предоставления информации о возможности фактического предоставления услуги проводного и беспроводного доступа к сети интернет операторами до 25 января 2021 года, получив соответствующее согласие от регулятора.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

Фонд госимущества Украины по итогам объявленного осенью-2010 конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

ПАО "Укртелеком" в 2019 году сократило чистый доход 1,4% - до 6,357 млрд грн. При этом показатель EBITDA вырос на 9,4% - до 1,766 млрд грн, маржа EBITDA - на 2,8 процентных пункта, до 27,8% по сравнению с 2018 годом.

 

Теги: #интернет #укртелеком
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