"Киевстар" до 24 января делает возможным подключение тарифа "Звонки для родителей" через колл-центр

Абоненты мобильного оператора "Киевстар" старшего возраста теперь могут перейти на контрактный тариф без интернета "Звонки для родителей" без подписания договора в фирменном магазине компании.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, с 6 января до 24 января включительно, на время усиления карантинных мер, оператор делает подключение тарифа доступным через колл-центр по номеру 466.

При этом "Киевстар" отмечает, что до 11 февраля включительно абонентам данного тарифа необходимо будет посетить магазин оператора, чтобы подписать договор и полноценно перейти на условия контрактного обслуживания. Если же абонент не сможет подписать договор в течение этого периода, он и в дальнейшем будет пользоваться связью, но на условиях тарифа "Киевстар Комфорт".

Подключить тариф "Звонки для родителей" могут абоненты в возрасте от 60 лет, если им не нужен мобильный интернет.

"Киевстар" запустил тариф "Звонки для родителей" в январе 2020 года. За год им стали пользоваться почти 200 тыс. абонентов. Наибольшей популярностью он пользуется у жителей Днепропетровской, Киевской и Львовской областей.

Согласно статистике оператора, абоненты с этим тарифом говорят в среднем 950 минут в месяц. Это в 1,5 раза больше, чем в среднем говорят все абоненты в сети "Киевстар".