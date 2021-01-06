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15:56 06.01.2021

CoinDesk купит провайдера криптовалютных индексов TradeBlock

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CoinDesk купит провайдера криптовалютных индексов TradeBlock

CoinDesk Inc., ведущая в блокчейн-индустрии медиа-компания, покупает провайдера криптовалютных индексов TradeBlock Inc.

Ключевым продуктом TradeBlock является индекс XBX Bitcoin, который служит бенчмарком для криптовалютных бирж и инвестиционных фондов, инвестирующих в биткойн, включая Grayscale Bitcoin Trust.

Сумма сделки не раскрывается. Владельцем CoinDesk является Digital Currency Group (DCG), которая ранее уже инвестировала в TradeBlock, пишет Dow Jones.

Курс биткойна, тем временем, продолжает бить рекорды. В среду криптовалюта торгуется около $34 400 после подъема накануне выше отметки в $35 000.

В 2020 году стоимость биткойна взлетела почти в четыре раза благодаря возросшему интересу к криптовалютам со стороны крупных инвесторов. На этом фоне также повышается спрос на более продуманные и сложные способы оценки рынка.

Ранее S&P Dow Jones Indices, провайдер таких индексов как S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, объявила о планах запустить биткойновый индекс в 2021 году.

CoinDesk, основанная в 2013 году, с этого же года публикует собственный индекс биткойна, который является одним из наиболее известных бенчмарков на рынке криптовалют.

TradeBlock также была основана в 2013 году. На данный момент к индексам компании привязаны инвестиционные продукты общим объемом более $20 млрд.

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