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18:29 05.01.2021

Количество киберинцидентов в Украине с 30 декабря по 5 января возросло на 17%

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Количество киберинцидентов в Украине с 30 декабря по 5 января возросло на 17%

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов Украины и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга в период с 30 декабря 2020 года по 5 января 2021 года зафиксировала 5,055 млн подозрительных событий, что на 17% больше, чем на предыдущей неделе.

Согласно сообщению Госспецсвязи во вторник, подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток похищения информации (38%), сетевого сканирования (27%), попыток получения прав пользователя (13%) и попыток получения прав администратора (12%).

Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 76,328 тыс. разных видов атак, что на 32% больше, чем на предыдущей неделе. Из них 99% - сетевые атаки прикладного уровня, также зафиксировано и заблокировано 16 DDoS-атак (в частности, на веб-ресурсы НАБУ и Госспецсвязи).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3,1 тыс. киберинцидентов, что на 5% больше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов касается негосударственного сектора (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (99% общего количества).

Теги: #статистика #кибератаки
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