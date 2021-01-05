Телеком

12:55 05.01.2021

"Укртелеком" в 2020 присоединил к оптическому интернету 36 ТЦ "Эпицентр"

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"Укртелеком" в 2020 присоединил к оптическому интернету 36 ТЦ "Эпицентр"

"Укртелеком" в 2020 году обеспечил оптическим интернетом 36 торговых центров "Эпицентр" в разных областях страны.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, сети предоставлено интернет-каналы 100 Мбит/с и PRI-потоки на определенное количество телефонных номеров. Такой пакет услуг удовлетворяет бизнес-потребности торговых центров.

В настоящее время "Укртелеком" ведет работы по обеспечению быстрым интернетом девять Центров выдачи онлайн заказов в Киеве, Запорожье, Энергодаре (Запорожская обл.), Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Тернополе, Городке (Хмельницкая обл.).

Как отмечает оператор со ссылкой на "Эпицентр", сеть начала открывать современные центры выдачи заказов интернет-магазина epicentrk.ua в 2020 году с целью повышения уровня клиентского сервиса.

"Новые ЦВЗ - технологические, с автоматизацией всех процессов, адресной системой хранения товаров, комфортной зоной ожидания для покупателей с детским уголком и онлайн витринами. Высокий уровень обслуживания в центрах выдачи заказов, безусловно, требует быстрого и качественного интернета", - говорится в сообщении.

Теги: #эпицентр #интернет #укртелеком
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