"Киевстар" подключил к 4G еще 400 населенных пунктов

Мобильный оператор компания "Киевстар" увеличил территорию доступа к скоростному мобильному интернету в 16 областях Украины, подключив к 4G-сети еще 400 населенных пунктов.

Согласно сообщению оператора в среду, с этой целью установлено 48 базовых станций на частотах 900 МГц.

Скоростной мобильный интернет на частотах 900 МГц появился, в том числе, в таких населенных пунктах, как Украинск, Светлодарск и Михайловка (Донецкая обл.), Великая Копаня (Закарпатская обл.) Иванополь (Житомирская обл.), Павлив, Журавно, Мармузовичи, Загорное (Львовская обл.), Диканька и Веприк (Полтавская обл.), Боровая и Пересичное (Харьковская обл.) Варва (Черниговская обл.).

"Киевстар" уже обеспечил возможность доступа к 4G почти для 85% населения Украины. За девять месяцев 2020 года оператор инвестировал в развитие новых мобильных технологий более 4 млрд грн. В 2021 году планируется увеличить покрытие 4G сети, чтобы скоростной мобильный интернет был доступен для 90% населения", - отмечается в сообщении оператора.

Как сообщалось, согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года операторы должны обеспечить покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2 тыс. чел. с охватом 90% населения Украины, а также обеспечить покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.