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16:05 24.12.2020

Клубный ТВ-канал киевского "Динамо" получил лицензию на вещание в Украине и за границей

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Клубный ТВ-канал киевского "Динамо" получил лицензию на вещание в Украине и за границей

Официальный клубный телевизионный канал "FC Dinamo Kyiv TV" получил лицензию на вещание в Украине и за границей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель компании "Поверхность" Виктор Самойленко.

"Радостная новость для всех болельщиков "Динамо" и просто любителей футбола. Официальный клубный телевизионный канал "FC Dinamo Kyiv TV" получил лицензию на вещание в Украине и за границей. В самое ближайшее время, уже с начала 2021 года, смотрите на канале аналитические и новостные программы, пред- и послематчевые включения и комментарии, интервью с футболистами, тренерами, руководством и сотрудниками клуба, ретро-матчи киевского "Динамо" с комментариями самих участников тех событий, футболистов "Динамо" того времени, тренеров команды, а также ролики, обзоры и еще много-много чего", - расскзаал Самойленко..

Также, с февраля 2021 года на канале появятся трансляции матчей первой, молодёжной, юношеских команд "Динамо".

Дистрибуцией телеканала "FC Dinamo Kyiv TV" будет заниматься компания "Поверхность Инвест" (distribution@pvplus.tv). Вещание будет осуществлятся на русском и украинском языках.

Теги: #телеканал #динамо #тв
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