lifecell планирует до 2021г подключить еще 148 населенных пунктов к сети 4G

Мобильный оператор компания lifecell планирует до конца декабря подключить к 4G-сети еще 148 населенных пунктов, где проживает более 200 тыс. человек.

Как отмечается в сообщении оператора в четверг, в ноябре 2020 года скоростной интернет от lifecell заработал в 452 населенных пунктах по всей Украине.

"Среди них уникальны 80 населенных пунктов, где до этого года не было покрытия 4G ни от одного мобильного оператора", - отмечают в компании.

При этом за последние полгода скоростная мобильная связь 4G от lifecell появилась в 1250 населенных пунктах, где проживает более 800 тыс. человек.

Для улучшения связи в течение 2020 года оператор установил 301 новую базовую станцию и модернизировал еще 764 станции.

В целом в 2020 году более 1 млн жителей разных регионов Украины получили доступ к скоростному мобильному интернету lifecell.

Сейчас доступ к 3G и 4G связи от lifecell есть уже у 75% жителей Украины.

В 2021 году оператор планирует активно работать над дальнейшим развертыванием покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами.