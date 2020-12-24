"Киевстар" привлек кредиты РБА, Альфа-Банка и ОТП-Банка на 4,1 млрд грн

Ведущие оператор мобильной связи "Киевстар", дочерняя компании VEON в Украине, подписала три двусторонних соглашения о беззалоговом кредитовании с Райффайзен банком Аваль (РБА), Альфа-Банком и ОТП Банком на общую сумму 4,1 млрд грн, иди около $145 млн.

Как указано в сообщении VEON в четверг, кредитный договор с РБА рассчитан на пять лет, а с Альфа-Банком и ОТП - на три года.

VEON также указал, что аналогичным образом, дочерняя компания VEON в Казахстане, "КаР-Тел", подписала двустороннее соглашение о беззалоговом займе с местным FortBank на сумму 10 млрд тенге (около $25 млн) сроком на три года.

"И "Киевстар", и "КаР-Тел" продолжат наблюдение за местными долговыми рынками на предмет дальнейших возможностей заимствования в соответствии со стратегией VEON по улучшению структуры капитала за счет долгосрочных заимствований в местной валюте", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, "Киевстар" за девять месяцев этого года увеличил выручку на 11,4% – до 18,64 млрд грн, а EBITDA – на 17,6%, до 12,53 млрд грн.