"Киевстар" лидирует на рынке фиксированного интернета Украины по количеству подключенных абонентов

Услуга фиксированного доступа к интернету "Домашний Интернет" от мобильного оператора компании "Киевстар" по состоянию на конец 3-го квартала подключена у 1,094 млн абонентов, сообщает оператор со ссылкой на отчетность телеком-провайдеров, опубликованную на сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.

В "Киевстаре" отмечают, что услуга лидирует на рынке фиксированного интернета, ведь 1,094 млн абонентов - это 16% всего В2С-рынка Украины.

"Мы очень рады, что наш продукт показывает стабильный рост и все больше украинцев выбирают "Домашний Интернет" от "Киевстар". С начала 2020 года мы подключили услугу в 650 новых домах, а сумма инвестиций в развитие и модернизацию сети составила почти 100 млн грн", - заявил руководитель департамента фиксированной связи "Киевстар" Сергей Сухорук.

На данный момент услуга доступна в 124 городах Украины, а сеть охватывает 42,5 тыс. многоэтажных домов с более чем 4,3 млн квартир.

Наибольшей популярностью "Домашний Интернет" от "Киевстар" пользуется в Днепропетровской, Запорожской и Житомирской областях. Среди мегаполисов его чаще всего выбирают в Днепре и Львове.

Услуга была запущена на рынок в 2010 году, а с 2016 года были запущены конвергентные тарифы "Все Вместе", включающие также мобильную связь и телевидение и позволяющие экономить на этих услугах до 50% их стоимости.