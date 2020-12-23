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13:45 23.12.2020

Количество киберинцидентов в Украине с 16 по 22 декабря выросло в 6,6 раза - CERT-UA

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Количество киберинцидентов в Украине с 16 по 22 декабря выросло в 6,6 раза - CERT-UA

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов Украины и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга в период со 16 по 22 декабря зафиксировала 3,069 млн подозрительных событий, что в 6,6 раза больше, чем на предыдущей неделе (468,36 тыс. киберинцидентов).

Согласно сообщению Госспецсвязи в среду, подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления попыток хищения информации (40%), попыток получения прав администратора (21%), прав пользователя (17%), подозрительного исполнительного кода (8%) и попыток сетевого сканирования (7%).

Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 49,745 тыс. разных видов атак, что на 15% меньше, чем на предыдущей неделе. Из них 95% - сетевые атаки прикладного уровня, 3% - атаки типа Harvest Attack, а также зафиксировано и заблокировано 24 DDoS-атак (на веб-ресурсы Офиса президента и Госспецсвязи).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3,65 тыс. киберинцидентов, что на 13% больше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (99% общего количества).

 

Теги: #статистика #киберпреступность
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