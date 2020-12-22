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15:29 22.12.2020

Экс-нардеп Павленко купил "Наше Радио"

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Экс-нардеп Павленко купил "Наше Радио"

Радиохолдинг "ТАВР-медиа", весной текущего года получивший контроль над ООО "Катапульта" (владеет 100% ОАО "Наше Радио"), продал компанию народному депутату VI созыва Виктору Павленко (ранее входил в состав фракции "Блок Юлии Тимошенко").

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, Павленко стал владельцем 100% простых именных акций ОАО "Наше Радио" (Киев).

Датой завершения сделки указано 18 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что номинальная акций ООО "Катапульта" составляет 70 тыс. грн.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, Павленко также являлся главой наблюдательного совета ЗАО "Таврийские игры", занимающегося организацией концертных мероприятий.

Ранее радиостанция "Наше радио" входила в медиахолдинг UMH украинского олигарха Сергея Курченко.

 

Теги: #радио #продажа #павленко
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