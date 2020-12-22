Телеком

13:08 22.12.2020

"Vodafone Украина" запустил онлайн-клинику "Здорро"

3 мин читать
"Vodafone Украина" запустил онлайн-клинику "Здорро"

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" совместно с компанией Botkin.pro, специализирующейся на телемедицинских консультациях, запустила smart-клинику "Здорро".

"Мы с самого начала помогали пациентам и докторам находить друг-друга и общаться удаленно при помощи нашей сети и услуг. Но мы видим, что это общение может быть намного эффективнее, если дать им единую платформу, систему, на которой они могли бы удобно и эффективно общаться. И основой этой платформы является smart-клиника "Здорро", - сообщил руководитель направления инноваций "Vodafone Украина" Евгений Черный в ходе онлайн-презентации "Здорро".

По информации оператора, в smart-клинике "Здорро" прием ведут уже более 1100 специалистов 130 медицинских специальностей, и их число постоянно растет. Дополнительным критерием, который помогает клиентам сделать выбор, является рейтинг специалиста, который зависит от стажа врача и ученой степени: среди специалистов клиники много практикующих кандидатов и докторов медицинских наук.

Smart-клиника "Здорро" предлагает не только разговор с врачом при помощи современных средств связи, но также дает возможность:

- открыть личный кабинет пациента, в котором будет фиксироваться история обращений и результаты консультаций;

- найти и выбрать врача по специальности, рейтингу и отзывам;

- записаться на прием в удобное время;

- получить онлайн-консультацию в текстовом или видео формате с выводами врача;

- запросить второе мнение у профильных специалистов.

По словам Черного, все данные пациентов и врачей размещаются в специальном хранилище, соответствующем всем нормам действующего украинского законодательства.

"Наша задача – создать на базе smart-клиники "Здорро" первое в Украине полноценное решение, которое объединит телемедицину и наработки Vodafone в сфере BigData аналитики, IoT-сервисов и применении искусственного интеллекта", – отметил он.

В планах компании интегрировать в систему "Здорро" носимые устройства от смарт-часов до профессиональных мобильных медустройств, чтобы врачи могли анализировать информацию, поступающую с этих устройств для уточнения диагноза и отслеживания состояния пациента. Также оператор планирует продажу таких устройств в розничной сети "Vodafone Украина".

"Страхование - основа медицины в развитых странах. И мы также ставим для себя цель зайти в страхование и работать там. Сейчас мы готовим предложение для страховых компаний по включению в страховые пакеты", - подчеркнул Черный.

Следующим этапом станет подключение онлайн-аптек, лабораторий и чат-бота с элементами искусственного интеллекта, который поможет клиентам самостоятельно мониторить состояние своего здоровья и, в случае необходимости, обращаться за медицинской консультацией.

На основе данных, полученных в течение первых месяцев работы клиники, будут сформированы пакетные предложения, учитывающие наиболее востребованные услуги.

"Пандемия ожидаемо подстегнула интерес к телемедицине со стороны пациентов и врачей. В 2020 году на платформе Вotkin.pro проведено более 30 тысяч онлайн-консультаций, а врачебная база увеличилась на 174% по сравнению с 2019 годом", - отметил в ходе презентации smart-клиники "Здорро" руководитель телемедицинской платформы Вotkin.pro профессор Владислав Гринь.

 

Теги: #здорро #vodafone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:57 07.12.2020
"Vodafone Украина" разрабатывает пилотный проект создания smart-системы мониторинга пожарной безопасности в Чернобыле

"Vodafone Украина" разрабатывает пилотный проект создания smart-системы мониторинга пожарной безопасности в Чернобыле

12:42 02.12.2020
"Vodafone Украина" начал сотрудничество с DroneUA

"Vodafone Украина" начал сотрудничество с DroneUA

17:07 30.11.2020
"Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell предоставят цифровые решения для развития Запорожской области

"Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell предоставят цифровые решения для развития Запорожской области

16:19 27.11.2020
"Vodafone Украина" расширил услугу Smart Travel для страхования путешественников за рубежом от COVID-19

"Vodafone Украина" расширил услугу Smart Travel для страхования путешественников за рубежом от COVID-19

13:09 24.11.2020
Покрытие мобильной связью ж/д убыточно для операторов, модель финансирования прорабатывается - "Vodafone Украина"

Покрытие мобильной связью ж/д убыточно для операторов, модель финансирования прорабатывается - "Vodafone Украина"

12:48 24.11.2020
Мобильные операторы планируют шеринг инфраструктуры для 30% новых сетей

Мобильные операторы планируют шеринг инфраструктуры для 30% новых сетей

12:33 24.11.2020
"Vodafone Украина" оценивает инвестиции в проект LTE 900 в 4 млрд грн

"Vodafone Украина" оценивает инвестиции в проект LTE 900 в 4 млрд грн

10:58 13.11.2020
"Vodafone Украина" запустил сеть LTE 900 МГц в Херсонской области

"Vodafone Украина" запустил сеть LTE 900 МГц в Херсонской области

15:08 12.11.2020
"Большая тройка" мобильных операторов ограничила работу сотрудников в офисах, при подозрении на COVID-19 проводится ПЦР-тестирование

"Большая тройка" мобильных операторов ограничила работу сотрудников в офисах, при подозрении на COVID-19 проводится ПЦР-тестирование

12:20 10.11.2020
"Vodafone Украина" в III кв. увеличил выручку на 12%

"Vodafone Украина" в III кв. увеличил выручку на 12%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Датагруп" покупает Volia

Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя

Cервисы Google не работают по всему миру

В Facebook произошел глобальный сбой. Мессенджнер не работает

Общественное вещание в Украине недофинансировано, страна должна согласовать законодательство об аудиовизуальных СМИ с ЕС – отчет ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" отмечает увеличение использования мобильного интернета бизнес-клиентами за 11 мес. 2020 почти на 60%

"Датагруп" покупает Volia

"Киевстар" увеличил покрытие 4G в Полтавской, Черновицкой, Черниговской и Харьковской областях

Пользователи столкнулись со сбоем мессенджера Telegram

Рада приняла закон об электронных коммуникациях

"Киевстар" до 2021 внедрит технологию VoLTE для звонков через 4G-интернет на всей сети

Власти Ирландии оштрафовали Twitter на 450 тыс. евро

АМКУ оштрафовал "Зеонбуд" на 25,7 млн грн за необоснованность тарифов на трансляцию в формате Т2

Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя

Cервисы Google не работают по всему миру

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА