"Vodafone Украина" запустил онлайн-клинику "Здорро"

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" совместно с компанией Botkin.pro, специализирующейся на телемедицинских консультациях, запустила smart-клинику "Здорро".

"Мы с самого начала помогали пациентам и докторам находить друг-друга и общаться удаленно при помощи нашей сети и услуг. Но мы видим, что это общение может быть намного эффективнее, если дать им единую платформу, систему, на которой они могли бы удобно и эффективно общаться. И основой этой платформы является smart-клиника "Здорро", - сообщил руководитель направления инноваций "Vodafone Украина" Евгений Черный в ходе онлайн-презентации "Здорро".

По информации оператора, в smart-клинике "Здорро" прием ведут уже более 1100 специалистов 130 медицинских специальностей, и их число постоянно растет. Дополнительным критерием, который помогает клиентам сделать выбор, является рейтинг специалиста, который зависит от стажа врача и ученой степени: среди специалистов клиники много практикующих кандидатов и докторов медицинских наук.

Smart-клиника "Здорро" предлагает не только разговор с врачом при помощи современных средств связи, но также дает возможность:

- открыть личный кабинет пациента, в котором будет фиксироваться история обращений и результаты консультаций;

- найти и выбрать врача по специальности, рейтингу и отзывам;

- записаться на прием в удобное время;

- получить онлайн-консультацию в текстовом или видео формате с выводами врача;

- запросить второе мнение у профильных специалистов.

По словам Черного, все данные пациентов и врачей размещаются в специальном хранилище, соответствующем всем нормам действующего украинского законодательства.

"Наша задача – создать на базе smart-клиники "Здорро" первое в Украине полноценное решение, которое объединит телемедицину и наработки Vodafone в сфере BigData аналитики, IoT-сервисов и применении искусственного интеллекта", – отметил он.

В планах компании интегрировать в систему "Здорро" носимые устройства от смарт-часов до профессиональных мобильных медустройств, чтобы врачи могли анализировать информацию, поступающую с этих устройств для уточнения диагноза и отслеживания состояния пациента. Также оператор планирует продажу таких устройств в розничной сети "Vodafone Украина".

"Страхование - основа медицины в развитых странах. И мы также ставим для себя цель зайти в страхование и работать там. Сейчас мы готовим предложение для страховых компаний по включению в страховые пакеты", - подчеркнул Черный.

Следующим этапом станет подключение онлайн-аптек, лабораторий и чат-бота с элементами искусственного интеллекта, который поможет клиентам самостоятельно мониторить состояние своего здоровья и, в случае необходимости, обращаться за медицинской консультацией.

На основе данных, полученных в течение первых месяцев работы клиники, будут сформированы пакетные предложения, учитывающие наиболее востребованные услуги.

"Пандемия ожидаемо подстегнула интерес к телемедицине со стороны пациентов и врачей. В 2020 году на платформе Вotkin.pro проведено более 30 тысяч онлайн-консультаций, а врачебная база увеличилась на 174% по сравнению с 2019 годом", - отметил в ходе презентации smart-клиники "Здорро" руководитель телемедицинской платформы Вotkin.pro профессор Владислав Гринь.