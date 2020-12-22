"Киевстар" отмечает увеличение использования мобильного интернета бизнес-клиентами за 11 мес. 2020 почти на 60%

Бизнес-клиенты мобильного оператора "Киевстар" за 11 месяцев 2020 года увеличили использование мобильного интернета почти на 60%, а объем звонков с начала весеннего карантина возрос почти на 10%.

Как сообщила пресс-служба компании "Киевстар" во вторник, за период с 1 января по 30 ноября 2020 года также выросло потребление сервисов для организации работы сотрудников и настройки бизнес-процессов. Более чем в пять раз увеличилось подключение облачных сервисов Microsoft Office 365 и электронного документооборота Star.Docs. Активно растет спрос на использование сервиса М2М, а подключение платформы Центр управления IoT увеличилось более чем в 10 раз.

Отмечается, что больше всего подключений сервисов для удаленной работы, среди которых также и виртуальная мобильная АТС, заказывали компании IT-направления, логистические, финансовые, страховые, перерабатывающей промышленности, сельско-хозяйственного сектора, поставщики природных ресурсов.

"2020-й показал, что бизнесу крайне необходимо иметь гибкие возможности для работы в различных условиях. И переход к диджитал-решениям, работающим на интернет- и облачных технологиях, как раз и дает ту самую гибкость, которая позволяет не только работать по новым правилам, но и делать это более эффективно, зарабатывать больше. По объемам использованных услуг мы видим, что наши клиенты сделали шаг в этом направлении – они выбрали путь развития и работы в удобном бизнесу формате", - цитирует пресс-служба директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Константина Вечера.

По предоставленным данным, в целом, количество бизнес-абонентов, которые выезжали из Украины, за 11 месяцев сократилось на 52%. Однако заметно возросло количество потребляемых услуг на одного пользователя: в период с сентября по ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в роуминге было использовано на 20% больше минут и на 24% больший объем интернет-трафика.