Телеком

12:39 16.12.2020

Рада приняла закон об электронных коммуникациях

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Рада приняла закон об электронных коммуникациях

Верховная Рада приняла закон "Об электронных коммуникациях" (законопроект №3014) с предложениями президента.

За соответствующий законопроект в целом на заседании во вторник проголосовали 228 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как заявил в ходе заседания парламента председатель подкомитета цифровой инфраструктуры Александр Федиенко, законопроект рекомендовали принять с необходимыми технико-юридическими правками.

При этом Рада отклонила поправку в законопроект, предусматривающую подключение, работу и обеспечение защиты единой системы оперативно-розыскных, контрразведовательных и разведовательных мероприятий за счет поставщика электронных коммуникаций.

Поправки, разрешающие доступ к информации о пользователе, в том числе к пользовательским данным по его выраженному согласию и в исключительных случаях (в интересах нацбезопасности и т.п.) в порядке, предусмотренном уголовным кодексом - были включены в законопроект.

Как сообщалось, BRDO просит Раду учесть предложения президента к законопроекту "Об электронных коммуникациях".

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) опасается снятия судебного контроля за правоохранителями в телеком-отрасли в новой редакции закона об электронных коммуникациях и призывает Верховную Раду отклонить предложения президента в законопроект "Об электронных коммуникациях" и тем самым не допустить безосновательных нарушений законных прав потребителей и поставщиков электронных коммуникационных услуг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не подписал и вернул в парламент закон об электронных коммуникациях (№3014) со своими предложениями.

В предлагаемых президентом поправках отмечается, что документ не учитывает ситуаций, требующих экстренных действий госорганов в случае угроз национальной безопасности, экономическому благосостоянию и правам человека. Также он подчеркнул, что считает необходимым сохранение существующего в законе "О телекоммуникациях" подхода к определению структуры собственности юрлиц - операторов телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации многоканальных цифровых сетей эфирного теле- и радиовещания с общенациональным покрытием.

Верховная Рада приняла закон 30 сентября. 13 октября его подписал глава парламента Дмитрий Разумков и направил на подпись президенту.

Законопроект, в частности, уточняет терминологию в сфере электронных коммуникаций, внедряет принцип минимально необходимого и предсказуемого регулирования отрасли, а также принципы прозрачности, отсутствия дискриминации и технологической нейтральности.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования в сфере электронных коммуникаций; ввести консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы, и установить процедуру подачи документов в регуляторный орган в электронном виде.

Законопроектом также предлагается ввести универсальную услугу в сфере электронных коммуникаций, которая призвана обеспечить доступность (включая ценовую) для населения услуг предоставления доступа к интернету и голосовой связи.

Теги: #коммуникации #рада #закон
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