"Киевстар" до 2021 внедрит технологию VoLTE для звонков через 4G-интернет на всей сети

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" начинает внедрять в своей 4G-сети технологию VoLTE (voice-over-LTE), которая позволит абонентам совершать обычные телефонные звонки через сеть скоростного мобильного интернета.

Как отмечается в сообщении оператора во вторник, эта технология заработает до конца 2020 года на всей территории страны, где есть 4G-сеть оператора.

Сначала VoLTE будет доступен для абонентов контрактной формы обслуживания, которые активно пользуются большинством услуг "Киевстар". А в течение 2021 года технология станет доступной и для абонентов предоплаты.

"Менее чем за три года 85% жителей Украины получили доступ к 4G. По темпам строительства "Киевстар" опережает даже страны Европейского союза, которым надо было в среднем пять лет, чтобы получить такой же результат. Это большое достижение компании, которое дает нам возможность внедрять новые технологии, такие как VoLTE. Благодаря этой технологии не только жители крупных городов, но и сел, получат лучшее качество голосовой связи. Ведь она будет работать в современной 4G-сети", – прокомментировал президент "Киевстар" Александр Комаров.

Оператор отмечает, что благодаря передаче голоса через 4G абоненты получат лучшее качество звука во время звонков, а соединение между ними будет происходить быстрее, поскольку смартфон не будет переключаться между различными стандартами.

Кроме того, абоненты смогут пользоваться 4G-интернетом даже во время разговоров, при этом сами разговоры в сети VoLTE не повлияют на тарификацию интернета, мегабайты за звонки не будут списываться.

Запуск новой технологии по всей территории страны, где работает 4G от "Киевстар" завершится уже в декабре 2020 года.

"Следующий этап – возможность пользоваться этой технологией на смартфонах абонентов, зависит от производителей девайсов. Ведь особенность VoLTE в том, что производители смартфонов отдельно активируют работу этой технологии в сети каждого мобильного оператора. Для этого "Киевстар" ведет активные переговоры с самыми популярными в Украине брендами", - отметили в компании.

По данным оператора, сейчас уже активированы такие модели смартфонов Apple: iPhone 12 и 12 Pro, iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, iPhone XR и XS MAX, iPhone SE, а в течение 2021 года производители смартфонов активируют VoLTE на других популярных моделях, которые поддерживают эту технологию.

Как сообщалось, 4G-сеть от "Киевстар" работает почти в 14 тыс. населенных пунктов, где живет 85% населения страны, мобильный оператор установил более 13 тыс. базовых станций с поддержкой 4G, а инвестиции в скоростной мобильный интернет от "Киевстар" начиная с 2015 года уже превысили 30 млрд грн.