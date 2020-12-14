Телеком

15:49 14.12.2020

АМКУ оштрафовал "Зеонбуд" на 25,7 млн грн за необоснованность тарифов на трансляцию в формате Т2

2 мин читать
АМКУ оштрафовал "Зеонбуд" на 25,7 млн грн за необоснованность тарифов на трансляцию в формате Т2

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал провайдера цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T2 ООО "Зеонбуд" за злоупотребление монопольным положением при предоставлении услуг по трансляции телепрограмм общенациональных каналов в цифровом формате DVB-T2.

АМКУ обязал "Зеонбуд" прекратить нарушение и наложил штраф в размере 25,726 млн грн.

Как отмечается в сообщении комитета, с сентября 2011 года по декабрь 2019 года "Зеонбуд", злоупотребляя монопольным положением, устанавливал тарифы на телекоммуникационные услуги без каких-либо расчетов и экономических обоснований таких тарифов. При этом в дальнейшем "Зеонбуд" менял тарифы путем предоставления скидок без всякого экономического обоснования.

"В то же время скидки для различных телекомпаний варьировались без всяких на то оснований. Поэтому получалось, что за одни и те же услуги разные компании платили от нуля до 100% тарифа", - отметили в АМКУ.

Своим решением комитет признал указанные действия "Зеонбуда" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением путем установления таких цен, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Как сообщалось, в конце октября текущего года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг продлил лицензии провайдера цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T2 ООО "Зеонбуд" сроком на 10 лет.

"Зеонбуд" - оператор цифровой многоканальной телесети в составе четырех мультиплексов в стандарте DVB-T2 (MPEG-4). Получил лицензию Нацсовета по телерадиовещанию в декабре 2010 года.

Согласно опубликованным компанией документам о составе собственников за 2019 год, ею владеют через ряд кипрских компаний (99%) граждане Украины Владимир Прокопенко, Ирина Алибьева, Александр Шилов и Александр Ильюшенко. Также 1% компании принадлежит гражданину Украины Михаилу Моисееву.

Теги: #зеонбуд #штраф #амку
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:16 14.12.2020
"Нафтогаз" купил контрольный пакет в "Надра Юзовская"

"Нафтогаз" купил контрольный пакет в "Надра Юзовская"

15:31 11.12.2020
Суд отменил решение АМКУ о штрафе lifecell на 19,5 млн грн за "посекундную" тарификацию

Суд отменил решение АМКУ о штрафе lifecell на 19,5 млн грн за "посекундную" тарификацию

09:19 11.12.2020
АМКУ планирует открыть дело относительно платы за лоцманскую проводку

АМКУ планирует открыть дело относительно платы за лоцманскую проводку

20:02 10.12.2020
АМКУ разрешил входящей в СКМ кипрской Vesco покупку Часовоярского огнеупорного комбината

АМКУ разрешил входящей в СКМ кипрской Vesco покупку Часовоярского огнеупорного комбината

19:11 10.12.2020
BRDO обратился в АМКУ на предмет возможных антиконкурентных действий облгазов

BRDO обратился в АМКУ на предмет возможных антиконкурентных действий облгазов

16:45 10.12.2020
АМКУ разрешил группе Nemiroff купить Немировский спиртзавод "Укрспирта"

АМКУ разрешил группе Nemiroff купить Немировский спиртзавод "Укрспирта"

12:58 10.12.2020
Фармдистрибьютор "БаДМ" значительно завышал цены на медицинские маски в феврале – АМКУ

Фармдистрибьютор "БаДМ" значительно завышал цены на медицинские маски в феврале – АМКУ

09:11 09.12.2020
"Филип Моррис" вскоре подаст заявление в международный арбитраж по делу о штрафе АМКУ в 1,2 млрд грн

"Филип Моррис" вскоре подаст заявление в международный арбитраж по делу о штрафе АМКУ в 1,2 млрд грн

13:19 08.12.2020
"ЗЕОНБУД": 20 миллионов телезрителей цифровой сети Т2 победили

"ЗЕОНБУД": 20 миллионов телезрителей цифровой сети Т2 победили

19:17 04.12.2020
Cheesecake Factory выплатит штраф SEC из-за недостоверных данных о влиянии COVID-19 на ее бизнес

Cheesecake Factory выплатит штраф SEC из-за недостоверных данных о влиянии COVID-19 на ее бизнес

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя

Cервисы Google не работают по всему миру

В Facebook произошел глобальный сбой. Мессенджнер не работает

Общественное вещание в Украине недофинансировано, страна должна согласовать законодательство об аудиовизуальных СМИ с ЕС – отчет ЕС

Украинский телеком-рынок за счет недополученных в 2020 г. доходов от роуминга из-за COVID-19 потеряет до 1 млрд грн - "Vodafone Украина"

ПОСЛЕДНЕЕ

Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя

Cервисы Google не работают по всему миру

"Киевстар" получил премию European Excellence Awards 2020 в категории Telecommunications

Нацсовет по телерадиовещанию создал 44 местных цифровых канала для перехода аналоговых вещателей на цифру

Нацрада з телерадіомовлення оголосила попередження "112 Україна" за показ російського анімаційного фільму

Нацсовет по телерадиовещанию объявил предупреждение "112 Украина" за показ российского анимационного фильма

Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку канала "НАШ" за ретрансляцию пропаганды РФ

В Facebook произошел глобальный сбой. Мессенджнер не работает

"Киевстар" передал больницам 10 аппаратов ИВЛ и 20 мониторов пациента в рамках борьбы с COVID-19

"Vodafone Украина" добавил еще 4 области на карту туристических маршрутов Village Routes

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА