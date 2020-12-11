Телеком

12:33 11.12.2020

"Киевстар" получил премию European Excellence Awards 2020 в категории Change Communications

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"Киевстар" получил премию European Excellence Awards 2020 в категории Change Communications

Проект "Смартфон для родителей" мобильного оператора "Киевстар" одержал победу в номинации Telecommunications и стал финалистом в категории Change Communications международной премии European Excellence Awards 2020.

"Смартфон для родителей" - это социальная инициатива "Киевстар", которая ставит перед собой задачу обеспечить людей элегантного возраста необходимыми цифровыми навыками, преодолеть цифровой разрыв между поколениями и развенчать возрастные стереотипы относительно использования современных технологий", - отмечается в сообщении оператора в пятницу.

По данным оператора, эта инициатива положительно повлияла на бизнес-результаты компании: процент пользователей мобильного интернета вырос на 15 п.п. и теперь составляет почти 50% от всех владельцев смартфонов возрастом 50+, а использование дата-трафика на одного абонента в возрасте 50+ выросло на 38%.

В сентябре 2019 года мобильный оператор создал первую школу мобильной грамотности, чтобы научить старшее поколение использовать современные смартфоны, и развернул широкую медиакампанию, чтобы привлечь внимание общества к проблеме цифрового неравенства.

"Благодаря проекту "Смартфон для родителей" мы увидели, что технологии способны изменить жизнь к лучшему – они помогают найти новое хобби, решить кучу бытовых проблем и самое главное – лучше понять своих детей и внуков, заговорить с ними на одном языке, найти общие интересы и темы для обсуждения. Это новый мир возможностей для людей элегантного возраста", - отмечает директор по корпоративным коммуникациям компании "Киевстар" Анна Захараш.

Кроме того, на прошлой неделе социальная инициатива Киевстар попала в шорт-лист Effie Awards Ukraine в двух номинациях.

За год существования проекта образовательные видео с пошаговой инструкцией использования современных смартфонов собрали более 100 тыс. просмотров на YouTube, а портал школы "Смартфон для родителей" посетили более 120 тыс. уникальных пользователей.

Также проект поддержали в Министерстве цифровой трансформации Украины, а в феврале 2020 разместили одноименный онлайн курс на национальной платформе "Дія.Цифрова освіта", где его уже прошло и получило соответствующий сертификат более 20 тыс. украинцев.

Партнерами проекта стали "Медиа группа Украина", Министерство цифровой трансформации Украины, "1+1 media", а также благотворительные фонды "Восточная Европа" и "Жизнелюб".

Теги: #киевстар #премия
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