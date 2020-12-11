Нацрада з телерадіомовлення оголосила попередження "112 Україна" за показ російського анімаційного фільму

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 10 грудня 2020 року оголосила попередження телеканалу "112 Україна" (ТОВ "ТРК "112-ТВ") за показ російського анімаційного фільму "Незвичайна подорож Серафими".

Як наголошується у повідомленні на сайті регулятора, за результатами позапланової виїзної перевірки Національна рада оголосила ліцензіату попередження через порушення вимог ліцензії та чинного законодавства.

Виробник зазначеного анімаційного фільму - Росія, компанія "КиноАтис", фонд преподобного Серафима Саровського, режисер - Сергій Антонов. Фільм озвучувався за участю російського актора Олександра Михайлова (озвучував роль головного героя), прізвище якого внесено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Фільм не отримував державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування.

За показ зазначеного фільму держрегулятор оголосив телеканалу попередження і відзначив неприпустимість порушень вимог чинного законодавства надалі.

Регулятор також оголосив попередження телеканалу "Z ZIK" за результатами позапланової перевірки за фактом нерозміщення в ефірі телеканалу інформації про день пам'яті - 75-ті роковини початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.