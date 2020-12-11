Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку канала "НАШ" за ретрансляцию пропаганды РФ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 10 декабря назначил внеплановую проверку деятельности телеканала "НАШ" (ООО "НАШ 365") за ретрансляцию пропаганды России и антиукраинских высказываний, отмечается в сообщении на сайте регулятора.

В частности, регулятор назначил невыездную внеплановую проверку спутниковому телеканалу "НАШ" по обращениям Службы безопасности Украины и неравнодушных граждан за ретрансляцию шоу "Пятница. Вечер", в котором 4 декабря принял участие представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник.

"В передаче Родион Мирошник высказал противоправные утверждение относительно территориальной целостности Украины и неприкосновенности ее границ, безосновательно заострял внимание на вооруженной агрессии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, пытался оправдать действия незаконных военных формирований и сепаратистские настроения населения ОРДЛО обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей, а также в "обстрелах" оккупированной территории", - подчеркивает регулятор.

Также Мирошник высказывался о том, что Россия не является участником конфликта на Донбассе. Несмотря на это, телеканал решил выпустить в эфир повтор телепередачи без редакционной модерации.