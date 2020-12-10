"Киевстар" передал больницам 10 аппаратов ИВЛ и 20 мониторов пациента в рамках борьбы с COVID-19

Мобильный оператор "Киевстар" передал больницам Киева, Черкасс, Черновцов, Киевской и Винницкой областей 10 аппаратов ИВЛ и 20 мониторов пациента, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Согласно пресс-релизу, медицинское оборудование, которое поможет в лечении коронавирусных пациентов с осложнениями, и годовой запас расходных материалов для него уже направляется в больницы и на днях будет установлено в реанимационных отделениях.

"Большой бизнес не может оставаться в стороне от таких вызовов для общества, как коронавирус. Поэтому "Киевстар" выделил около 30 млн грн на закупку 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 20 мониторов пациента и почти 7 тыс. защитных костюмов", – заявил президент компании Александр Комаров.

В сообщении уточняется, что аппараты искусственной вентиляции легких Savina 300 Select и мониторы пациента Vista 120 от мирового лидера по разработке и производству медицинского оборудования – немецкой компании Drager в ближайшую неделю будут доставлены в Киевскую городскую клиническую больницу №4, Белоцерковскую больницу №3, Черкасскую городскую инфекционную больницу, Ирпенскую центральную городскую больницу, Городскую больницу №1 в Черновцах, Калиновскую центральную районную больницу (Винницкая область).

Указывается также, что в августе 2020 года "Киевстар" передал 6851 многоразовый защитный костюм для медицинских работников в 25 опорных больницах в 13 областях Украины.

Благотворительная инициатива оператора была реализована при поддержке благотворительного фонда "Твоя опора", который провел мониторинг медицинских учреждений, принимающих больных коронавирусом, и обратился в компанию с соответствующим запросом на благотворительную помощь.

"Благодаря благотворительной помощи "Киевстара" мы закупили оборудование экспертного класса, которое является глазами и интеллектом врачей. Стоит отметить, что эти аппараты искусственной вентиляции легких и мониторы пациента будут еще много лет служить на пользу украинцам даже после пандемии", – прокомментировала передачу оборудования основательница фонда "Твоя опора" Валерия Татарчук.

Все благотворительные организации, с которыми сотрудничает "Киевстар", прошли тщательные проверки на международном уровне группы VEON по этичности ведения своей деятельности.

Как сообщалось, "Киевстар" за время карантина оказал социальную помощь в виде бонусов на счет для около 70 тыс. медработников, а на три летних месяца им был предоставлен доступ к безлимитному интернету.