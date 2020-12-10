"Vodafone Украина" добавил еще 4 области на карту туристических маршрутов Village Routes

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" добавил Черниговскую, Винницкую, Херсонскую и Николаевскую области к сети загородных туристических маршрутов Find&Follow: Village Routes.

Как отмечается в сообщении оператора в четверг, новые туристические направления добавляются по мере развертывания сети 4G (LTE 900 МГц), которая покрывает небольшие населенные пункты.

"В Винницкой области туристов готов поразить Черепашинецкий карьер с кристально-чистой водой бирюзового цвета среди сосново-дубового леса. Путешествие по Николаевской области понравится любителям истории античности – здесь находится историко-археологический заповедник "Ольвия". Херсонщина привлекательна своей неповторимой природой – крупнейшей в Европе пустыней «Олешковские пески» и лемурийским озером с ярко-розовой водой. На маршруте по Черниговской области можно сделать «внеземные» фото на меловом карьере и посетить дворец с необычной архитектурой в селе Вишенки", - так оператор обозначил наиболее интересные туристические места регионов.



Помимо подробного описания каждой локации, на страницах маршрутов есть контакты музеев, экскурсоводов, проводников, геолокация каждого объекта, советы по дополнительным экскурсиям, питанию и проживанию.



Интернет-маршруты создаются в сотрудничестве с Государственными областными администрациями, перечень локаций постоянно пополняется, добавляется и актуализируется информация.

"География проекта охватывает именно сельскую местность, которая крайне нуждается в помощи для развития информационной инфраструктуры, улучшения туристической привлекательности региона и поддержки местного бизнеса", - отмечают в "Vodafone Украина".



Кроме того, благодаря туристическому направлению Village Routes в рамках собственного проекта Find&Follow Vodafone предлагает украинским туристам малолюдные безопасные путешествия по сельской местности, что является приемлемой альтернативой в условиях распространения COVID-19.

Как сообщалось, в 2015 году "Vodafone Украина" запустил собственный туристический проект Vodafone Smart Routes. Это инновационные пешеходные туристические маршруты в городах Украины, визуализированные с помощью каменных табличек с QR-кодами и забавных персонажей. Такие туристические тропы уже есть в семи городах Украины: Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, Ужгороде, Черкассах и Херсоне.



В 2020 году Vodafone изменил название туристического проекта на Find&Follow и запустил новое направление – Village Routes – для малолюдных путешествий по сельской местности.

Сейчас сельские туристические маршруты разработаны для Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской, Волынской, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Киевской, Винницкой, Черниговской, Херсонской, Одесской, Полтавской областей и Чернобыльской зоны отчуждения.