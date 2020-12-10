Телеком

11:21 10.12.2020

"Vodafone Украина" добавил еще 4 области на карту туристических маршрутов Village Routes

2 мин читать
"Vodafone Украина" добавил еще 4 области на карту туристических маршрутов Village Routes

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" добавил Черниговскую, Винницкую, Херсонскую и Николаевскую области к сети загородных туристических маршрутов  Find&Follow: Village Routes.
Как отмечается в сообщении оператора в четверг, новые туристические направления добавляются по мере развертывания сети 4G (LTE 900 МГц), которая покрывает небольшие населенные пункты.
"В Винницкой области туристов готов поразить Черепашинецкий карьер с кристально-чистой водой бирюзового цвета среди сосново-дубового леса. Путешествие по Николаевской области понравится любителям истории античности – здесь находится историко-археологический заповедник "Ольвия". Херсонщина привлекательна своей неповторимой природой – крупнейшей в Европе пустыней «Олешковские пески» и лемурийским озером с ярко-розовой водой. На маршруте по Черниговской области можно сделать «внеземные» фото на меловом карьере и посетить дворец с необычной архитектурой в селе Вишенки", - так оператор обозначил наиболее интересные туристические места регионов.

Помимо подробного описания каждой локации, на страницах маршрутов есть контакты музеев, экскурсоводов, проводников, геолокация каждого объекта, советы по дополнительным экскурсиям, питанию и проживанию.

Интернет-маршруты создаются в сотрудничестве с Государственными областными администрациями, перечень локаций постоянно пополняется, добавляется и актуализируется информация.
"География проекта охватывает именно сельскую местность, которая крайне нуждается в помощи для развития информационной инфраструктуры, улучшения туристической привлекательности региона и поддержки местного бизнеса", - отмечают в "Vodafone Украина".

Кроме того, благодаря туристическому направлению Village Routes в рамках собственного проекта Find&Follow Vodafone предлагает украинским туристам малолюдные безопасные путешествия по сельской местности, что является приемлемой альтернативой в условиях распространения COVID-19.
Как сообщалось, в 2015 году "Vodafone Украина" запустил собственный туристический проект Vodafone Smart Routes. Это инновационные пешеходные туристические маршруты в городах Украины, визуализированные с помощью каменных табличек с QR-кодами и забавных персонажей.  Такие туристические тропы уже есть в семи городах Украины: Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, Ужгороде, Черкассах и Херсоне.

В 2020 году Vodafone изменил название туристического проекта на Find&Follow и запустил новое направление – Village Routes – для малолюдных путешествий по сельской местности.
Сейчас сельские туристические маршруты разработаны для Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской, Волынской, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Киевской, Винницкой, Черниговской, Херсонской, Одесской, Полтавской областей и Чернобыльской зоны отчуждения.

Теги: #туризм #vodafone_украина #маршруты
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:47 10.12.2020
МАУ с конца марта 2021г планирует постепенно восстанавливать собственную сеть маршрутов

МАУ с конца марта 2021г планирует постепенно восстанавливать собственную сеть маршрутов

12:00 09.12.2020
"Vodafone Украина" запустил 4G-сеть в диапазоне 900 МГц в 4,7 тыс. н.п. во всех областях Украины

"Vodafone Украина" запустил 4G-сеть в диапазоне 900 МГц в 4,7 тыс. н.п. во всех областях Украины

06:06 04.12.2020
На восстановление туристической отрасли Киева после пандемии может уйти от 1,5 до 2-х лет

На восстановление туристической отрасли Киева после пандемии может уйти от 1,5 до 2-х лет

02:40 04.12.2020
Таиланд откажется от массового туризма до восстановления отрасли

Таиланд откажется от массового туризма до восстановления отрасли

17:18 02.12.2020
Турецкий LUJO Art&Joy признан лучшим курортным отелем в мире в 2020 году!

Турецкий LUJO Art&Joy признан лучшим курортным отелем в мире в 2020 году!

11:36 20.11.2020
Минэкономики намерено в 2021г. зарегистрировать 10 новых географических брендов

Минэкономики намерено в 2021г. зарегистрировать 10 новых географических брендов

14:33 03.11.2020
Рынок мобильной связи движется к тому, что цена за гигабайт падает – гендиректор "Vodafone Украина"

Рынок мобильной связи движется к тому, что цена за гигабайт падает – гендиректор "Vodafone Украина"

17:12 23.10.2020
Radisson Hotel Group в начале 2021г откроет первую гостиницу в Одессе

Radisson Hotel Group в начале 2021г откроет первую гостиницу в Одессе

11:09 16.10.2020
Украина не соответствует всем критериям для путешествующих в европейском регионе – главсанврач

Украина не соответствует всем критериям для путешествующих в европейском регионе – главсанврач

13:05 09.10.2020
Количество внутренних туристов в Украине в мае-августе 2020г уменьшилось на 17% - "Киевстар"

Количество внутренних туристов в Украине в мае-августе 2020г уменьшилось на 17% - "Киевстар"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Общественное вещание в Украине недофинансировано, страна должна согласовать законодательство об аудиовизуальных СМИ с ЕС – отчет ЕС

Украинский телеком-рынок за счет недополученных в 2020 г. доходов от роуминга из-за COVID-19 потеряет до 1 млрд грн - "Vodafone Украина"

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" передал больницам 10 аппаратов ИВЛ и 20 мониторов пациента в рамках борьбы с COVID-19

YouTube будет удалять контент с утверждениями о фальсификации выборов в США

lifecell будет выплачивать вознаграждения обличителям коррупции в телеком-отрасли в рамках проекта с НАПК

"Киевстар" запустил услугу информирования МФО и банков о сроках перевыпуска симкарты по номеру

"Vodafone Украина" разрабатывает пилотный проект создания smart-системы мониторинга пожарной безопасности в Чернобыле

Мобильное приложение "Вдома" станет усовершенствованной версией приложения "Дий вдома"

Европейская организация потребителей требует от Apple 180 млн евро из-за замедления работы iPhone

"Киевстар" запустил услугу юридической консультации

"Vodafone Украина" начал сотрудничество с DroneUA

Общественное вещание в Украине недофинансировано, страна должна согласовать законодательство об аудиовизуальных СМИ с ЕС – отчет ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА