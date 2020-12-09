YouTube будет удалять контент с утверждениями о фальсификации выборов в США

Видеохостинг YouTube будет удалять любые материалы, утверждающие, что в ходе президентских выборов в США имело место масштабное мошенничество, которое повлияло на их исход.

"Достаточное количество штатов сертифицировали результаты выборов для того, чтобы определить избранного президента. В связи с этим мы начнем удалять любой контент, загруженный сегодня или в любое время после, который вводит людей в заблуждение, утверждая, что широкомасштабное мошенничество или ошибки изменили исход президентских выборов США 2020 года", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном блоге YouTube.

В частности, с видеохостинга будут удалять "видео, в которых утверждается, что кандидат в президенты победил на выборах из-за широкомасштабных сбоев программ или ошибок при подсчете". Данная политика вступает в силу с сегодняшнего дня.

При этом команда YouTube уточнила, что новости и комментарии по вопросу выборов "могут остаться на сайте в случае, если имеется существенный образовательный, документальный, научный или художественный контекст".

YouTube также сообщил, что ограничение контента, связанного с мошенничеством на выборах, началось еще в начале осени.

"С сентября мы пресекли активность около 8 тыс. каналов и удалили тысячи пагубных и вводящих в заблуждение видео, связанных с выборами, за нарушение нашей существующей политики. Около 77% таких видео были удалены до того, как они набрали 100 просмотров", - сообщается в публикации.

Отмечается, что в соответствии с правилами пользования сайтом "запрещается спам, мошенничество..., а также любой контент, направленный на подстрекательство к насилию".

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования в нескольких штатах. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями, лишившими его победы.