Телеком

13:22 09.12.2020

lifecell будет выплачивать вознаграждения обличителям коррупции в телеком-отрасли в рамках проекта с НАПК

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lifecell будет выплачивать вознаграждения обличителям коррупции в телеком-отрасли в рамках проекта с НАПК

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) и мобильный оператор lifecell запускают совместный проект "Телеком против коррупции", в рамках которого lifecell будет обеспечивать материальное вознаграждение обличителям коррупционных преступлений в телеком-отрасли.

Соответствующий меморандум был подписан во время встречи представителей оператора и НАПК в Киеве в среду.

"Эта инициатива является первым в Украине примером государственно-частного партнерства для эффективного стимулирования раскрытия коррупционных преступлений. Цель проекта "Телеком против коррупции" - стимулировать всех участников телеком-рынка, государственных служащих и местные органы власти, которые взаимодействуют с телеком-индустрией, неуклонно соблюдать требования законодательства в своей деятельности, быть объективными и беспристрастными", - отмечается в совместном сообщении инициаторов проекта.

В рамках этой инициативы lifecell будет обеспечивать материальное вознаграждение обличителям коррупционных преступлений в сфере телекоммуникаций, размер или убытки от которых составляют сумму до 10 млн грн.

"Соответственно обличитель коррупционных схем в телеком-отрасли будет получать денежное вознаграждение от lifecell до 1 млн грн (10% от предмета коррупционного преступления), если по факту представленной им информации будет раскрыто коррупционное преступление и вынесен обвинительный приговор суда", - подчеркивается в сообщении.

Меморандум открыт для подписания всеми участниками рынка, которые стремятся внедрять лучшие практики противодействия коррупции.

"Отрасль телекома является одной из самых коррумпированных в мире. Штрафы за коррупционные преступления в этой области в прошлом году превысили $2 млрд. И об этих коррупционных преступлениях стало известно благодаря обличителям. Мы верим, что в Украине тоже есть люди, которые готовы разоблачать коррупцию. НАПК и lifecell будут поощрять и защищать таких украинцев. Рады подписать меморандум о сотрудничестве с lifecell сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией", - отметил глава НАПК Александр Новиков.

Денежные вознаграждения за разоблачение коррупционных преступлений, которые оцениваются в сумму, превышающую 10 млн грн, обеспечивает государство.

"Мы очень рады быть новаторами антикоррупционных практик в телеком-индустрии. И мы искренне благодарны нашим коллегам из НАПК, вместе с которыми мы разрабатывали необходимые процедуры и сегодня запускаем проект "Телеком против коррупции". Я уверен, что объединив усилия, мы сможем стимулировать раскрытие и уменьшение количества всех коррупционных преступлений в области, независимо от их масштаба", - подчеркнул руководитель юридического департамента lifecell Андрей Осипов.

По его словам, честные и прозрачные условия на телеком-рынке будут способствовать беспрепятственному развитию технологий и ускорят развитие цифрового государства в Украине.

Теги: #напк #lifecell #проект
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