Телеком

12:00 09.12.2020

"Vodafone Украина" запустил 4G-сеть в диапазоне 900 МГц в 4,7 тыс. н.п. во всех областях Украины

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"Vodafone Украина" запустил 4G-сеть в диапазоне 900 МГц в 4,7 тыс. н.п. во всех областях Украины

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" за пять месяцев работы – с июля по ноябрь, запустил сеть 4G в диапазоне 900 МГц (LTE 900) во всех областях Украины.
Как отмечается в сообщении оператора, подключение населенных пунктов к  4G-сеть в диапазоне 900 МГц продвигалось поочередно с запада на восток и на сегодня включает почти 800 базовых станций, которые покрывают мобильной связью около 4700 населенных пунктов.
На этой территории проживает более 3,7 миллиона человек.  
"За это время общий трафик по сети LTE 900 составил более 1,6 тыс. террабайт. Базовая станция с максимальной скоростью была зафиксирована в Закарпатской области, где скорость передачи данных составила более 31 Мбит/с. БС, которая прокачала больше всего трафика, находится в Черниговской области, там суммарный трафик с момента запуска составил более 5,7 тыс. гигабайт", - отмечается в сообщении компании.
Оператор подчеркивает, что строительство LTE 900 стало самым амбициозным проектом 2020 года, который в условиях карантина также приобрел и социальную значимость для страны.
"Ранее во многих небольших населенных пунктах скорость мобильного интернета была не достаточной, чтобы люди могли полноценно учиться и работать онлайн. Мы называем это цифровым неравенством. И после запуска LTE 900 мы расширяем сеть рекордно быстро, устраняя это неравенство, открывая безграничные возможности для онлайн образования, медицины, предпринимательства, досуга, что так важно для развития страны в сегодняшних условиях", – комментирует проект генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова.
Расширение 4G покрытия в областях дало оператору возможность, совместно с региональными администрациями, развивать проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах.
В эти маршруты включены сельские усадьбы, которые развивают зелёный туризм, маленькие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами.
Сельские туристические маршруты от "Vodafone Украина" разработаны для Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Киевской, Винницкой, Черниговской, Херсонской, Одесской, Полтавской областей и Чернобыльской зоны отчуждения.
Согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года мобильные операторы должны обеспечить покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2 тыс. человек с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Теги: #4g #vodafone_украина
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