"Vodafone Украина" разрабатывает пилотный проект создания smart-системы мониторинга пожарной безопасности в Чернобыле

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения и мобильный оператор компания "Vodafone Украина" работают над пилотным проектом по строительству системы мониторинга пожарной безопасности на территории зоны отчуждения в Чернобыле.

Согласно сообщению Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на сайте в понедельник, первым шагом проекта стало расширение покрытия Чернобыля высокоскоростным мобильным интернетом 4G в диапазоне 900 МГц и установка там базовой станции.

Следующим этапом станет тестирование работы тепловизоров, которые будут установлены на высоте и охватят значительную территорию. С помощью видеокамер и тепловизоров новая система будет оперативно выявлять место возгорания.

"Современные технологии открывают широкие возможности для мгновенного обнаружения возгораний в лесной местности. Благодаря сотрудничеству с "Vodafone Украина" в Чернобыле заработает технология NB-IоT, которая построена на концепции "интернета вещей" и позволяет безопасно и быстро передавать информацию между объектами. А это, в свою очередь, дает возможность мгновенно реагировать на пожарные ситуации и локализовать их", - цитируется в сообщении министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Он также подчеркнул, что эффективное предотвращение возникновения пожаров напрямую зависит от технического оснащения и применения smart-технологий.

При этом Абрамовский отметил, что расширение мобильного покрытия будет способствовать развитию инвестиционной и туристической привлекательности Чернобыльской зоны.

"Это первое в Украине подобное решение, которое "Vodafone Украина" разрабатывает и реализует эксклюзивно для Чернобыльской зоны отчуждения. В дальнейшем его можно будет масштабировать на другие пожароопасные территории Украины", - заявил заместитель генерального директора "Vodafone Украина" Андрей Большаков.

По информации "Vodafone Украина", технология NB-IоT обеспечивает высокий стандарт безопасности - шифрование и аутентификацию на базе SIM-карты, недоступные в других технологиях. Кроме того, она позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей комплектующих до 10 лет. При этом емкость такой сети значительно выше, чем в голосовой сети.

Как сообщалось, высокоскоростной мобильный интернет от "Vodafone Украина" появился в Чернобыльской зоне отчуждения в 2016 году после запуска базовой станцию 3G-сети в Припяти. Развертывание 4G-сети оператора было начато на территории Чернобыльской зоны отчуждения в ноябре 2018 года.