Мобильное приложение "Вдома" станет усовершенствованной версией приложения "Дий вдома" для обеспечения безопасности граждан в период пандемии, сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Министерство здравоохранения внедряет новые онлайн-инструменты для противодействия распространению COVID-19. Совместно с Министерством цифровой трансформации работаем над совершенствованием мобильного приложения "Вдома". Поможет обеспечить безопасность граждан в период пандемии", - сказал он.

Кучер, в частности, сообщил, что в приложении "Вдома" предусмотрены опции, позволяющие установить таймер на 24 часа для достижения пользователем места самоизоляции, а также опция "покинуть место самоизоляции", которая может применяться, чтобы на короткий срок отлучиться с места самоизоляции для прогулки с собакой, визита в аптеку, на тестирование и т.д.

Приложение предусматривает также функцию мониторинга контактных лиц для проверки у них наличия симптомов.